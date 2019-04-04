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Не лише для енергії: чому корисно пити каву вранці

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Чому варто щодня пити каву - фото 1
Чому варто щодня пити каву

Популярний ранковий напій має не лише ефект бадьорості, а й здатен покращувати настрій. Які властивості має кава та скільки чашок можна пити щодня — читайте далі.

Науковці з Гарвардського університету проаналізували недавні дослідження за участю майже 200 тисяч осіб та виявили нові властивості кави.

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Традиційний напій вранці дає можливість не лише швидко прокинутись, а й навіть частково запобігає ймовірності депресивних станів.

За словами експертів, 2-3 горня кави щодня дозволяють ледь не удвічі знизити ризики самогубств та психічних розладів. Річ у тому, що кофеїн впливає на центральну нервову систему, створюючи схожий ефект до легких антидепресантів. Однак це не означає, що кава підходить для самолікування розладів. А надмірне захоплення цим напоєм може навіть погіршити ситуацію.

Чому варто щодня пити каву - фото 318743
Чому варто щодня пити каву

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Джерело: zdorovia.com.ua
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