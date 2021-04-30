Скільки хвилин на день необхідно приділяти ходьбі

Турбота про здоров'я має стати звичкою у кожної людини, якщо вона хоче добре себе почувати. Ходьба пішки – найбільш доступний і простий спосіб оздоровлення організму.

Особливо корисна ходьба після психічних навантажень, стресів і інтенсивної роботи. Під час прогулянки в головному мозку мінімізується активність префронтальної кори головного мозку, яка відповідає за негативні емоції. Про це пише healthline.

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Експерти настійно рекомендують робити щоденні піші 20-хвилинні прогулянки. Згідно з дослідженнями, від підвищення фізичної активності виграють всі системи вашого організму. Ви краще спите. У вас з'являється більше енергії. Поліпшується настрій. Ви ясніше мислите, поліпшується ваша пам'ять. Ваші кістки стають міцнішими. Підвищується чутливість до інсуліну, що зменшує ймовірність розвитку діабету.

Вчені встановили, що навіть короткі прогулянки дозволяють позбутися від переживань і сконцентруватися на позитиві. Найбільшу користь приносять прогулянки на свіжому повітрі. Вчені запевняють, що така звичка продовжує життя, що було доведено в експерименті за участю 300 тисяч осіб.

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