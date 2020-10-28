Що буде з тілом, якщо кожного дня багато ходити

Науковці з усього світу регулярно нагадують, що дуже важливо займатись хоча б якоюсь фізичною активністю, приміром, проходити кілька тисяч кроків. Цього разу розповідаємо, що відбудеться з організмом, якщо кожного дня долати чималу відстань.

Працівники Клініки Мейо назвали три круті ефекти від регулярної ходьби на значні відстані. І якщо історії про 8 тисяч кроків не викликають у вас захвату, то такі бонуси точно змусять замислитись, чи справді варто їхати, а не йти на роботу.

І ще: Шість простих способів підтримувати імунітет в холодну пору року

Ризики захворювань

Почнемо з фізичного аспекту, який доволі відомий, але недооцінений багатьма. Науковці виявили, що ходьба дозволяє не лише тримати вагу у нормі, а й зменшує ризики розвитку діабету, гіпертонії та серцево-судинних захворювань.

Психічне здоров'я

Ходьба позитивно впливає не лише на фізичний стан, а й допомагає зменшити рівень стресу. Як це працює? річ у тому, що під час ходьби природно виробляються ендорфіни. А якщо поєднати прогулянку із зустрічами з друзями, то можна отримати ще й бонусні хороші емоції.

М'язи та кістки

Учені довели, що регулярні піші прогулянки дозволяють зберігати силу м'язів та кісток. А це дуже важливо, адже з віком мобільність людей знижується. До того ж, це найпростіший вид фізичних навантажень, який не вимагає додаткових покупок чи витрати часу.

Це цікаво: 5 причин регулярно їсти шпинат