Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Перші ластівки Чорна п'ятниця Танці з зірками

Скільки грошей втратив Ілон Маск після презентації електропікапа

  • 15
Cybertruck зіграв злий жарт з Ілоном Маском - фото 1
Cybertruck зіграв злий жарт з Ілоном Маском

Статки Ілона Маска скоротилися на $ 768 млн після падіння акцій Tesla. Вони впали через не найвдалішу презентацію електропікапа Cybertruck.

Бізнесмен продемонстрував новий пікап Cybertruck у четвер на виставці в Лос-Анджелесі.

І ще: Як Uber впливає на людей: несподіване дослідження

Вам потрібен надійний пікап, а не підробка. Вам потрібен пікап, який витримає удари молотка, пікап, на якому не з'явиться подряпин або вм'ятин, – схарактеризував Cybertruck Маск.

Хоча підприємець розповів про куленепробивне скло пікапа, воно розбилося, коли в рамках демонстрації в нього кинули спеціальну металеву кулю. Причому від другої кулі, кинутої з меншою силою, пішли тріщини і по другому вікну.

З якоїсь незрозумілої причини воно розбите, і я не знаю чому. Пізніше ми це виправимо, – сказав глава Tesla.

Реакція Маска під час презентації швидко стала приводом для жартів і мемів.

Після настільки екстравагантної демонстрації ціна акцій Tesla впала на 6%, а Маск опустився на 41 сходинку в онлайн-рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

На думку експертів, ситуацію також посилив незвичайний дизайн Cybertruck. За даними Bloomberg, 12 аналітиків Волл-стріт поставили акціям Tesla рейтинг "купувати", 9 – "тримати", а 16 – "продавати".

Позитивно налаштований аналітик Baird Бен Калло, який робить акцент на інноваційні характеристики Cybertruck. На його думку, розбите скло на демонстрації – це "кумедна дрібниця", яка лише "дала привід для жартів".

Хай там як, але не зовсім вдала презентація пікапа добряче таки вдарила по кишені винахідника.

Читайте також: Електричний Ford Mustang може стати ще потужнішим

Джерело: Forbes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
7 українських слів про свободу і гідність, які передають силу духу нашого народу
  • 21 листопада, 17:10
  • 497
Що таке eSIM: усе, що потрібно знати про віртуальну СІМ-карту
  • 19 листопада, 12:24
  • 5237
Як доглядати за взуттям осінню: 5 універсальних правил
  • Вчора, 14:20
  • 101
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології