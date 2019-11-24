Скільки грошей втратив Ілон Маск після презентації електропікапа

Статки Ілона Маска скоротилися на $ 768 млн після падіння акцій Tesla. Вони впали через не найвдалішу презентацію електропікапа Cybertruck.

Бізнесмен продемонстрував новий пікап Cybertruck у четвер на виставці в Лос-Анджелесі.

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Вам потрібен надійний пікап, а не підробка. Вам потрібен пікап, який витримає удари молотка, пікап, на якому не з'явиться подряпин або вм'ятин, – схарактеризував Cybertruck Маск.

Хоча підприємець розповів про куленепробивне скло пікапа, воно розбилося, коли в рамках демонстрації в нього кинули спеціальну металеву кулю. Причому від другої кулі, кинутої з меншою силою, пішли тріщини і по другому вікну.

З якоїсь незрозумілої причини воно розбите, і я не знаю чому. Пізніше ми це виправимо, – сказав глава Tesla.

Реакція Маска під час презентації швидко стала приводом для жартів і мемів.

Після настільки екстравагантної демонстрації ціна акцій Tesla впала на 6%, а Маск опустився на 41 сходинку в онлайн-рейтингу найбагатших людей світу за версією Forbes.

На думку експертів, ситуацію також посилив незвичайний дизайн Cybertruck. За даними Bloomberg, 12 аналітиків Волл-стріт поставили акціям Tesla рейтинг "купувати", 9 – "тримати", а 16 – "продавати".

Позитивно налаштований аналітик Baird Бен Калло, який робить акцент на інноваційні характеристики Cybertruck. На його думку, розбите скло на демонстрації – це "кумедна дрібниця", яка лише "дала привід для жартів".

Хай там як, але не зовсім вдала презентація пікапа добряче таки вдарила по кишені винахідника.

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