Електричний Ford Mustang може стати ще потужнішим

Американський кросовер Ford Mustang Mach-E з електричною силовою установкою у майбутньому може стати ще потужнішим і швидшим, ніж версія GT. Принаймні над цим замислюються у компанії.

Як розповів в інтерв'ю виданню Evo головний інженер підрозділу Ford Performance Ед Кренц, він з нетерпінням чекає можливість побудувати ще потужніший і швидший електричний кросовер, ніж вже анонсований Mustang Mach-E GT.

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Можна припустити, що традиційно для Ford така модифікація отримає позначення Shelby. Правда, при цьому Кренц уточнив, що для цього спочатку доведеться навчити кросовер стати витривалішим – здатним витримати цілий день на гоночному треку.

Не зовсім зрозуміло, чи мав на увазі Кренц можливість швидкої зарядки акумуляторів електрокросовера, або підвищену надійність його механізмів – наприклад, гальм, однак цей факт в будь-якому випадку відсуває можливість випуску Ford Mustang Shelby Mach-E на невизначений термін.

У компанії хочуть побудувати потужніший Mustang Mach-E

А поки в Ford вважають, що у шанувальників Mustang і так вистачає приводів для радості: скоро у дилерів з'явиться купе Shelby GT500, а в наступному році почнуться продажі електричного кросовера Mustang Mach-E.

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