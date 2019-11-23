Як Uber впливає на людей: несподіване дослідження

Учені Джейкоб Бургдорф, Конор Леннон і Кіт Тельцер з Луїсвільського університету і Університету штату Джорджія (США) виявили зв'язок між появою у містах сервісу таксі Uber і збільшенням споживання алкоголю місцевими жителями.

За даними дослідників, у містах, де з'являється Uber, вживання алкоголю в середньому виростає на 3%, а завантаженість барів і ресторанів зростає на 2%.

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У містах, де відсутній громадський транспорт, поява таксі-сервісу призвела до зростання споживання алкогольних напоїв на 5%.

Крім того, на 8% збільшилося надмірне вживання алкоголю (не менше чотирьох напоїв за дві години), і на 9% – випадки пияцтва, які автори дослідження характеризують як регулярне сп'яніння три рази на місяць і частіше.

Як повідомляє The Economist, у 2017 році також ще з'ясувалося, що з появою Uber скорочується кількість аварій з нетверезими водіями. Так, наприклад, у Портленді цей показник впав на 62%.

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