Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю

Американці витратили 6,22 мільярда доларів на покупки в інтернет-магазинах у Чорну п'ятницю.

За даними телеканала CNBC, це на 23,6% більше, ніж за показниками 2017 року.

І ще: Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні

У цьому році 33,5% від усієї виручки було отримано в результаті покупок з мобільних пристроїв. При цьому даних про виручку магазинів, які жителі США відвідували особисто, поки немає.

Тейлор Шрайнер, представник Adobe Analytics: "Рітейлери виконали велику роботу, щоб використання додатків і веб-сайтів було більш зручним для клієнтів. В результаті майже на 10 відсотків більше користувачів було залучено на розпродажі в Чорну п'ятницю у цьому році".

Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю

Тим часом найбільший інтернет-магазин в Україні Rozetka.ua продав у Чорну п'ятницю, 23 листопада, товари з середньою швидкістю 1,2 мільйона доларів на годину.

Читайте також: Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити