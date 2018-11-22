Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити

23 листопада в Україні стартує Чорна п'ятниця 2018. Саме на цей розпродаж більшість людей очікує протягом цілого року, щоб максимально зекономити під час покупки бажаних товарів. Радіо МАКСИМУМ розповісти, на чому можна суттєво економити, а на що краще не вестись.

Бажання зекономити абсолютно природне, якщо ви дійсно вмієте це робити. Як же здійснити омріяну покупку, щоб не стати жертвою маркетингового ходу та недобросовісних продавців у Чорну п'ятницю – читайте далі!

Чорна п'ятниця 2018: які українські магазини влаштують шалений розпродаж

Х'юстон! Х'юстон, у нас ЧП.

Чорна п'ятниця – чорний план

У вас є кілька днів для того, щоб скласти лист товарів, на які вам варто зробити акцент. До прикладу, ви чітко знаєте, що з гаджетів/техніки/аксесуарів хочуть ваші рідні та близькі на Миколая. Чорна п'ятниця може бути ідеальним моментом, коли ви ще й зекономите на своїх покупках. Так, можливо, ще й на подаруночок для себе перепаде. Тому не полінуйтесь заздалегідь сформувати перелік пристроїв, щоб випадково не купити непотребу. Визначилися – рушаймо до магазину або його інтернет-майданчика.

Спершу список – потім уже покупки / Kyabae

Лінивий покупець – ідеальний покупець

Мабуть, найкращим покупцем є той, який лінується бодай порівняти ціни. Це не означає, що потрібно їздити містом у пошуках кращого цінника. Витягніть свій улюблений смартфон, але не для того, щоб зробити селфі з продавцем. Зайдіть на сайт для порівняння цін на техніку, до прикладу, Hotline. Вводьте назву товару, який шукаєте, щоб дізнатися, чи є "шалена знижка" узагалі знижкою (вибачте за тавтологію). Не забувайте про те, що в Україні "Чорна п'ятниця" не завжди про шалені розпродажі. Хочете зекономити – не лінуйтесь порівнювати ціни! Порада проста, як борщ у "Пузатій". Крім того, можна глянути на графік цін, щоб пересвідчитись, чи став таки товар дешевшим.

Уточнюємо, щоб не вляпатись!

Ми не будемо порівнювати усі магазини та інтернет-майданчики, але будьте готовими, що на вас можуть чекати додаткові умови при покупці. До прикладу, випала нагода придбати телевізор з 40%-вою знижкою, але для цього потрібно придбати пакет налаштувань, який практично нівелює різницю в ціні. Звичайно ж, вас ніхто не змушує до покупки додаткових сервісів. Просто будьте до цього готовими.

Не лінуйтесь усе уточняти / The-right

Також, до слова, перелік товарів на "Чорну п'ятницю" можуть поповнювати гаджети з вітрини. Здавалося б, а що тут катастрофічного? Але не хотілося б купляти практично користований пристрій лише тому, що він трішки дешевший. Не посоромтесь спитати у продавця, чому саме цей товар має таку суттєву знижку. Звичайно ж, вам чесно ніхто не відповість, але якщо при вас почнуть знімати з вітрини товар – кричіть та втікайте з магазину ;)

На чому можна суттєво зекономити

А от добряче зекономлять ті, хто вміє чекати. Чорна п'ятниця також передбачена для того, щоб нарешті розпродати старі моделі гаджетів/пристроїв. До прикладу, новенька модель від Xiaomi через три місяці вже стає морально старою, а через рік узагалі її можна відправляти на утилізацію, але навіщо? У Чорну п'ятницю все розпродасться, якщо подати під ідеальним соусом. Втім, якщо ви цілий рік або трішки менше, виношували думку про покупку товару – можете сміливо навідуватися до крамниць на шалений розпродаж. Раптом саме ваша позиція продається за смішні гроші.

Будьте готові, що шалені знижки – це про чохли / Adweek

А от тим, хто хоче отримати суттєву знижку на новенькі моделі не варто сильно розганятися. Дурних нема! Під видимістю знижки будуть демонструвати стартову ціну на ринку та ту, яка є на сьогодні. Але, як правило, вона абсолютно нічим не відрізняється від ціни перед ЧП.

Що обіцяють магазини?

У кожному магазині є низка позицій, які отримають знижки, які варіюються від 20 до 70%. Останні, як правило, стосуються всіляких чохлів, які на Aliexpress можна купити ще дешевше, ніж пропонують в Чорну п'ятницю. Та й кількість цих "позицій" обмежена.

Напередодні Чорної п'ятниці ми отримували список товарів зі знижками. Кожен міг собі "забронювати" той, який він хоче купити, щоб у перші ж хвилини роботи магазину здійснити бажану покупку. Так, одного разу, всі продавці розкупили, за дві хвилини, акційні м'ясорубки за смішні гроші, – зізнається колишній продавець.

Тому, якщо ви хочете таки урвати ласий шматок – не полінуйтесь прийти зранку. З інтернет-майданчиками все значно складніше, адже просто неможливо дізнатися, скільки однакових позицій товарів є, і чи отримаєте в той, на який розраховували.

Іноді найкращі товари розкуповують самі продавці / Avenue

Black Friday в Україні – не завжди знижки

Як би то не було, але в Україні ЧП спрямована на залучення нових покупців. Жодна мережа не буде займатися благодійністю та продавати товари собі у збиток, і це потрібно розуміти. Якщо зекономили ви, то на сусідній касі хтось добряче затратився. Адже не забувайте, що дуже часто люди просто не можуть вийти з магазину без покупки, але що ж робити, якщо бажаний товар не подешевшав? А нічого – більшість людей просто куплять його, адже у цей день вони найбільше схильні до спонтанних і необдуманих покупок.

Додаткова економія – кешбек сервіси

Для тих, хто віддає перевагу покупкам на інтернет-майданчиках у нас є ще одна хороша новина: кешбек. Обираємо товари, які нам подобаються, формуємо замовлення, платимо та отримуємо крім знижки ще й маленький бонус, який "прилітає" на ваш рахуночок. Швидко та без надмірних зусиль.

Cashback в Україні: сервіси, які допоможуть економити при покупках в інтернеті

Отримайте додаткову винагороду за покупку / time

Краще менше, ніж...

Якщо ви не планували заздалегідь нічого придбати у Чорну п'ятницю – візьміть з собою якомога менше грошей і відмовтесь від моніторингу інтернет-крамниць у цей день. Така проста хитрість дозволить вам не витратити гроші на покупку гаджета, який вам зовсім не потрібен.

Радіо МАКСИМУМ наполегливо рекомендує не вестись на кожен цінник з позначкою "Чорна п'ятниця"/Знижка. Не забувайте, що Чорна п'ятниця – день, коли ви можете істотно зекономити під час покупки, але для цього потрібно бути вдвічі пильнішим, аніж зазвичай.

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