Магазин Rozetka відзвітував про шалені продажі у Чорну п'ятницю

Найбільший інтернет-магазин в Україні Rozetka.ua продає у Чорну п'ятницю, 23 листопада, товари з середньою швидкістю 1,2 мільйона доларів на годину.

"1,2 мільйона доларів – це середня швидкість продажів на годину на Rozetka в цю Чорну п'ятницю" – повідомив засновник і співвласник компанії Владислав Чечоткін на своїй Facebook-сторінці.

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Чечоткін у коментарях також зазначив, що Rozetka поки не може забезпечити якісний сервіс під час пікових навантажень.

Він додав, що відсоток продажів маркетплейсових товарів у Чорну п'ятницю невеликий.

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