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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні

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Розпродаж у Black Friday - фото 1
Розпродаж у Black Friday

23 листопада стартує наймасштабніший розпродаж року – Black Friday (Чорна п'ятниця). В Україні ця акція також проходить: до неї долучилися як великі ТЦ, так і інтернет-магазини. Продавці обіцяють шалені знижки, однак беззастережно вірити їм не варто.

Придбати товар з шаленою знижкою – мрія кожного споживача. Ми хочемо заощадити абсолютно на всьому: від придбання техніки до купівлі стильної кофтини, фірмових кросівок та популярної книги. Недивно, що Чорна п'ятниця перетворює торгівельні центри та інтернет-магазини на місця паломництва людей, які воліють хоч щось придбати за демократичну ціну.

Це цікаво: Чорна п'ятниця 2018: які знижки будуть в інтернет-магазинах

Зібрали для вас поради, як не скупити все на хвилі світового ажіотажу та як під гаслом виняткової пропозиції та привабливого цінника все ж розпізнати симпатичного "кота в мішу".

Знижки в Чорну п'ятницю - фото 290217
Знижки в Чорну п'ятницю

Насамперед трішки історії. Головний знижкобум в році прийшов до нашої країни з США ще у 2013 році, коли традиції європейських свят почали активно запозичувати і культивувати. У Сполучених Штатах цей день є своєрідним містком, який прокладає шлях до сезону різдвяних розпродажів. Офіційним святом Чорна п'ятниця не визнана, однак більшість американців навмисно беруть вихідний, щоб долучитися до масштабного розпродажу.

Шалені черги, які ще з вечора починають формуватися біля торгівельних центрів, емоційна напруга, яка панує між людьми, що юрбляться біля тих самих центрів, тиснява і бійки у середині магазинів... Це все наслідки людської одержимості та безвідповідальності, де захмарна знижка й привабливий цінник превалюють над здоровим глуздом.

Хай там як, але гасло "шалені знижки" Чорної п'ятниці у США та й в інших європейських країнах цілком обґрунтоване, позаяк сягають вони подекуди аж до 90%. Чорна п'ятниця в Україні, як правило, обмежується лише голослівними вивісками, які абсолютно не виправдані цінами в магазинах.

Розпродаж в магазинах - фото 290220
Розпродаж в магазинах

Анонсують цей день заздалегідь, аби психологічно вплинути на покупця і зрештою змусити придбати хоч щось. Яскраві бігборди, обнадійлива реклама, якою рясніє телебачення та інтернет, – все це маніпулює свідомістю і таки мотивує зазирнути до торгівельного центру чи іншої крамниці.

Звичайно, серед маркетингових стратегій є і досить вигідні пропозиції, які однозначно потішать вас. Головне – зуміти їх розпізнати. А для цього вам просто необхідно скористатися нашими порадами, які допоможуть заощадити і зрештою придбати бажаний товар.

Поради для покупців у Чорну п'ятницю 2018

Попереднє планування

За кілька днів до Чорної п'ятниці складіть список товарів, які вам справді потрібні. Це допоможе швидко зорієнтуватися у торгівельних центрах і застереже від купівлі непотрібних речей. Звичайно, список навряд чи допоможе втамувати бажання придбати нові джинси, навіть, якщо вони у гардеробі десяті. Однак перелік речей зі списку акцентуватиме вашу увагу саме на тому, без чого не можна обійтися.

Сплануйте, що саме ви хочете купити - фото 290215
Сплануйте, що саме ви хочете купити

"Інспекція" магазинів напередодні Чорної п'ятниці

Моніторинг цін у переддень розпродажу – просто необхідний. Так ви будете знати, чи дійсно вартість бажаного товару знизилась. Попереднє відвідування магазинів також допоможе з'ясувати масштабність знижки у Чорну п'ятницю. На великий спад цін, вочевидь, розраховувати не варто. Дуже часто магазини вдаються до маніпуляцій збільшуючи ціни у день самого розпродажу, тому зважайте на це і ретельне перевіряйте цінники.

Попередня примірка

Приміряйте речі перед настанням розпродажу - фото 290218
Приміряйте речі перед настанням розпродажу

Якщо у Чорну п'ятницю ви плануєте оновити гардероб, то примірка одягу або взуття напередодні зайвою точно не буде. Це допоможе заощадити час і частково уникнути черг. А вже у Чорну п'ятницю сміливо купуйте річ, якщо знижка таки виправдала ваші очікування. Подібний алгоритм дій варто пророблювати з усіма речами, які ви хочете придбати.

Якість товарів

Нехтувати цим правилом у жодному разі не можна. Якщо бажаний товар все ж потішив вас знижкою у день Чорної п'ятниці й ви вже стрімголов ладні його купити – то не забудьте перевірити якість цього товару. У святковому ажіотажі складно помітити, що обрана кофтинка заплямована і без ґудзиків, набір посуду – з дефектами, а красиві, і, головне, недорогі чобітки – затерті. У свою чергу, поводьтесь також обережно і відповідально з товарами.

Гарного шопінгу! - фото 290219
Гарного шопінгу!

Команда Радіо МАКСИМУМ бажає вам вдалих покупок, цінників з шаленими знижками і просто гарного настрою у день світового розпродажу. При виборі товарів зважайте на те, що найбільш вигідним у Чорну п'ятницю є спортивний одяг, речі іноземних та популярних молодіжних брендів.

Читайте також: Які українські магазини влаштують шалений розпродаж у Чорну п'ятниця 2018:

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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