Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні

23 листопада стартує наймасштабніший розпродаж року – Black Friday (Чорна п'ятниця). В Україні ця акція також проходить: до неї долучилися як великі ТЦ, так і інтернет-магазини. Продавці обіцяють шалені знижки, однак беззастережно вірити їм не варто.

Придбати товар з шаленою знижкою – мрія кожного споживача. Ми хочемо заощадити абсолютно на всьому: від придбання техніки до купівлі стильної кофтини, фірмових кросівок та популярної книги. Недивно, що Чорна п'ятниця перетворює торгівельні центри та інтернет-магазини на місця паломництва людей, які воліють хоч щось придбати за демократичну ціну.

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Зібрали для вас поради, як не скупити все на хвилі світового ажіотажу та як під гаслом виняткової пропозиції та привабливого цінника все ж розпізнати симпатичного "кота в мішу".

Знижки в Чорну п'ятницю

Насамперед трішки історії. Головний знижкобум в році прийшов до нашої країни з США ще у 2013 році, коли традиції європейських свят почали активно запозичувати і культивувати. У Сполучених Штатах цей день є своєрідним містком, який прокладає шлях до сезону різдвяних розпродажів. Офіційним святом Чорна п'ятниця не визнана, однак більшість американців навмисно беруть вихідний, щоб долучитися до масштабного розпродажу.

Шалені черги, які ще з вечора починають формуватися біля торгівельних центрів, емоційна напруга, яка панує між людьми, що юрбляться біля тих самих центрів, тиснява і бійки у середині магазинів... Це все наслідки людської одержимості та безвідповідальності, де захмарна знижка й привабливий цінник превалюють над здоровим глуздом.

Хай там як, але гасло "шалені знижки" Чорної п'ятниці у США та й в інших європейських країнах цілком обґрунтоване, позаяк сягають вони подекуди аж до 90%. Чорна п'ятниця в Україні, як правило, обмежується лише голослівними вивісками, які абсолютно не виправдані цінами в магазинах.

Розпродаж в магазинах

Анонсують цей день заздалегідь, аби психологічно вплинути на покупця і зрештою змусити придбати хоч щось. Яскраві бігборди, обнадійлива реклама, якою рясніє телебачення та інтернет, – все це маніпулює свідомістю і таки мотивує зазирнути до торгівельного центру чи іншої крамниці.

Звичайно, серед маркетингових стратегій є і досить вигідні пропозиції, які однозначно потішать вас. Головне – зуміти їх розпізнати. А для цього вам просто необхідно скористатися нашими порадами, які допоможуть заощадити і зрештою придбати бажаний товар.

Поради для покупців у Чорну п'ятницю 2018

Попереднє планування

За кілька днів до Чорної п'ятниці складіть список товарів, які вам справді потрібні. Це допоможе швидко зорієнтуватися у торгівельних центрах і застереже від купівлі непотрібних речей. Звичайно, список навряд чи допоможе втамувати бажання придбати нові джинси, навіть, якщо вони у гардеробі десяті. Однак перелік речей зі списку акцентуватиме вашу увагу саме на тому, без чого не можна обійтися.

Сплануйте, що саме ви хочете купити

"Інспекція" магазинів напередодні Чорної п'ятниці

Моніторинг цін у переддень розпродажу – просто необхідний. Так ви будете знати, чи дійсно вартість бажаного товару знизилась. Попереднє відвідування магазинів також допоможе з'ясувати масштабність знижки у Чорну п'ятницю. На великий спад цін, вочевидь, розраховувати не варто. Дуже часто магазини вдаються до маніпуляцій збільшуючи ціни у день самого розпродажу, тому зважайте на це і ретельне перевіряйте цінники.

Попередня примірка

Приміряйте речі перед настанням розпродажу

Якщо у Чорну п'ятницю ви плануєте оновити гардероб, то примірка одягу або взуття напередодні зайвою точно не буде. Це допоможе заощадити час і частково уникнути черг. А вже у Чорну п'ятницю сміливо купуйте річ, якщо знижка таки виправдала ваші очікування. Подібний алгоритм дій варто пророблювати з усіма речами, які ви хочете придбати.

Якість товарів

Нехтувати цим правилом у жодному разі не можна. Якщо бажаний товар все ж потішив вас знижкою у день Чорної п'ятниці й ви вже стрімголов ладні його купити – то не забудьте перевірити якість цього товару. У святковому ажіотажі складно помітити, що обрана кофтинка заплямована і без ґудзиків, набір посуду – з дефектами, а красиві, і, головне, недорогі чобітки – затерті. У свою чергу, поводьтесь також обережно і відповідально з товарами.

Гарного шопінгу!

Команда Радіо МАКСИМУМ бажає вам вдалих покупок, цінників з шаленими знижками і просто гарного настрою у день світового розпродажу. При виборі товарів зважайте на те, що найбільш вигідним у Чорну п'ятницю є спортивний одяг, речі іноземних та популярних молодіжних брендів.

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