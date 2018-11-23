На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
-
- 223
23 листопада стартує наймасштабніший розпродаж року – Black Friday (Чорна п'ятниця). В Україні ця акція також проходить: до неї долучилися як великі ТЦ, так і інтернет-магазини. Продавці обіцяють шалені знижки, однак беззастережно вірити їм не варто.
Придбати товар з шаленою знижкою – мрія кожного споживача. Ми хочемо заощадити абсолютно на всьому: від придбання техніки до купівлі стильної кофтини, фірмових кросівок та популярної книги. Недивно, що Чорна п'ятниця перетворює торгівельні центри та інтернет-магазини на місця паломництва людей, які воліють хоч щось придбати за демократичну ціну.
Це цікаво: Чорна п'ятниця 2018: які знижки будуть в інтернет-магазинах
Зібрали для вас поради, як не скупити все на хвилі світового ажіотажу та як під гаслом виняткової пропозиції та привабливого цінника все ж розпізнати симпатичного "кота в мішу".
Насамперед трішки історії. Головний знижкобум в році прийшов до нашої країни з США ще у 2013 році, коли традиції європейських свят почали активно запозичувати і культивувати. У Сполучених Штатах цей день є своєрідним містком, який прокладає шлях до сезону різдвяних розпродажів. Офіційним святом Чорна п'ятниця не визнана, однак більшість американців навмисно беруть вихідний, щоб долучитися до масштабного розпродажу.
Шалені черги, які ще з вечора починають формуватися біля торгівельних центрів, емоційна напруга, яка панує між людьми, що юрбляться біля тих самих центрів, тиснява і бійки у середині магазинів... Це все наслідки людської одержимості та безвідповідальності, де захмарна знижка й привабливий цінник превалюють над здоровим глуздом.
Хай там як, але гасло "шалені знижки" Чорної п'ятниці у США та й в інших європейських країнах цілком обґрунтоване, позаяк сягають вони подекуди аж до 90%. Чорна п'ятниця в Україні, як правило, обмежується лише голослівними вивісками, які абсолютно не виправдані цінами в магазинах.
Анонсують цей день заздалегідь, аби психологічно вплинути на покупця і зрештою змусити придбати хоч щось. Яскраві бігборди, обнадійлива реклама, якою рясніє телебачення та інтернет, – все це маніпулює свідомістю і таки мотивує зазирнути до торгівельного центру чи іншої крамниці.
Звичайно, серед маркетингових стратегій є і досить вигідні пропозиції, які однозначно потішать вас. Головне – зуміти їх розпізнати. А для цього вам просто необхідно скористатися нашими порадами, які допоможуть заощадити і зрештою придбати бажаний товар.
Поради для покупців у Чорну п'ятницю 2018
Попереднє планування
За кілька днів до Чорної п'ятниці складіть список товарів, які вам справді потрібні. Це допоможе швидко зорієнтуватися у торгівельних центрах і застереже від купівлі непотрібних речей. Звичайно, список навряд чи допоможе втамувати бажання придбати нові джинси, навіть, якщо вони у гардеробі десяті. Однак перелік речей зі списку акцентуватиме вашу увагу саме на тому, без чого не можна обійтися.
"Інспекція" магазинів напередодні Чорної п'ятниці
Моніторинг цін у переддень розпродажу – просто необхідний. Так ви будете знати, чи дійсно вартість бажаного товару знизилась. Попереднє відвідування магазинів також допоможе з'ясувати масштабність знижки у Чорну п'ятницю. На великий спад цін, вочевидь, розраховувати не варто. Дуже часто магазини вдаються до маніпуляцій збільшуючи ціни у день самого розпродажу, тому зважайте на це і ретельне перевіряйте цінники.
Попередня примірка
Якщо у Чорну п'ятницю ви плануєте оновити гардероб, то примірка одягу або взуття напередодні зайвою точно не буде. Це допоможе заощадити час і частково уникнути черг. А вже у Чорну п'ятницю сміливо купуйте річ, якщо знижка таки виправдала ваші очікування. Подібний алгоритм дій варто пророблювати з усіма речами, які ви хочете придбати.
Якість товарів
Нехтувати цим правилом у жодному разі не можна. Якщо бажаний товар все ж потішив вас знижкою у день Чорної п'ятниці й ви вже стрімголов ладні його купити – то не забудьте перевірити якість цього товару. У святковому ажіотажі складно помітити, що обрана кофтинка заплямована і без ґудзиків, набір посуду – з дефектами, а красиві, і, головне, недорогі чобітки – затерті. У свою чергу, поводьтесь також обережно і відповідально з товарами.
Команда Радіо МАКСИМУМ бажає вам вдалих покупок, цінників з шаленими знижками і просто гарного настрою у день світового розпродажу. При виборі товарів зважайте на те, що найбільш вигідним у Чорну п'ятницю є спортивний одяг, речі іноземних та популярних молодіжних брендів.
Читайте також: Які українські магазини влаштують шалений розпродаж у Чорну п'ятниця 2018:
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
15:17У Парижі закрили для відвідувачів Ейфелеву вежу
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців