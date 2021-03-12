Скільки грошей у п'яти найбагатших людей у світі: цифра шокує

Статки засновника Facebook Марка Цукерберга перевищили $ 104 мільярди, що дозволило йому обійти Воррена Баффета, а також увійти до п'ятірки найбагатших людей світу. А далі ми розповімо вам, скільки загалом грошей у п'яти найбагатших людей у світі.

Однак, за версією Bloomberg, вперше статки Цукерберга перевищили $ 100 мільярдів у серпні минулого року, коли був повністю запущений сервіс Reels – аналог TikTok.

Це цікаво: У Венесуелі з'явилася банкнота номіналом 1 мільйон боліварів

За підсумками вчорашніх торгів на нью-йоркській біржі статки Цукерберга зросли на $ 3,2 мільярда. Статки Баффета, до слова, зросли на $ 609 мільйонів і склали $ 99,7 мільярда. Раніше Forbes повідомляв, що американський бізнесмен, який очолює компанію Berkshire Hathaway, став п'ятою найбагатшою людиною світу, чий статок перевищив $ 100 мільярдів.

Зараз перший рядок рейтингу посідає Джефф Безос з його статками у понад $ 186 мільярдів, на другому місці – Ілон Маск ($ 171,6 мільярда), а на третьому – французький бізнесмен-мільярдер Бернар Арно ($ 161,9 мільярда). Власник бренду Louis Vuitton обійшов Білла Гейтса, статки якого становить $ 126,2 мільярда.



Сукупний статок ТОП-5 найбагатших людей у світі вражає / Фото Unsplash

Загалом, у п'яти найбагатших людей у світі – Джеффа Безоса, Ілона Маска, Бернара Арно, Білла Гейтса та Марка Цукерберга – 749,7 мільярда доларів США.

Раніше ми розповідали про те, що за даними Oxfam, сукупний статок 10 найбагатших людей світу зріс на $ 540 мільярдів під час пандемії. Благодійна організація стверджує, що цієї суми буде достатньо, щоб забезпечити вакциною усіх мешканців планети. Oxfam стверджує, що прибутки мільярдерів зросли через відновлення фондових ринків і "фальсифіковану економіку". У багатьох технологічних гігантів у 2020 році зросли продажі та ціни на акції, оскільки обмеження призвели до стрибка попиту на цифрові послуги.

Читайте також: Скільки заробляють найбагатші стрімери світу: шокуючі цифри