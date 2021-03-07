У Венесуелі з'явилася банкнота номіналом 1 мільйон боліварів

Влада Венесуели з 8 березня введе в обіг нові банкноти. Це доповнить і оптимізує поточний грошовий конус, що задовольнить потреби національної економіки.

Нові банкноти номіналом 200 тисяч ($ 0,11), 500 тисяч ($ 0,27) і 1 мільйон ($ 0,53) суверенних боліварів почнуть поступово вводитися в обіг з 8 березня.

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Як відомо, Венесуела вже майже три роки перебуває в тяжкій соціально-економічній кризі. За підсумками 2018 року інфляція в цій країні склала 1700000%. А в 2019 році – понад 9585%.

У якості одного із заходів посилення економіки влада країни ввела нову валюту – суверенний болівар замість сильного болівара. Однак і його курс сильно впав: зараз 1 долар США дорівнює понад 1,8 мільйона боліварів.

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