Прибутки 10 найбагатших людей можуть забезпечити весь світ вакциною від COVID-19: експерти

За даними Oxfam, сукупний статок 10 найбагатших людей світу зріс на $ 540 мільярдів під час пандемії. Благодійна організація стверджує, що цієї суми буде достатньо, щоб забезпечити вакциною усіх мешканців планети.

У десятку найбагатших людей, статок яких значно зріс з березня 2020 року, входять засновник Amazon Джефф Безос, засновник Tesla Ілон Маск і засновник Facebook Марк Цукерберг. Oxfam закликають уряди розглянути питання про введення для них спеціальних податків.

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Oxfam стверджує, що прибутки мільярдерів зросли через відновлення фондових ринків і "фальсифіковану економіку". У багатьох технологічних гігантів у 2020 році зросли продажі та ціни на акції, оскільки обмеження призвели до стрибка попиту на цифрові послуги.



Статків найбагатших людей мало б вистачити для вакцинації усіх людей на планеті

Звіт Oxfam з'явився у той момент, коли світові лідери зібралися на віртуальну зустріч Всесвітнього економічного форуму "Давоський діалог". За даними благодійної організації, у грудні 2020 року загальний статок мільярдерів в усьому світі склав $ 11,95 трильйона, що еквівалентно витратам на відновлення всіх країн G20.

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