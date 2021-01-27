На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Прибутки 10 найбагатших людей можуть забезпечити весь світ вакциною від COVID-19: експерти
-
- 2
За даними Oxfam, сукупний статок 10 найбагатших людей світу зріс на $ 540 мільярдів під час пандемії. Благодійна організація стверджує, що цієї суми буде достатньо, щоб забезпечити вакциною усіх мешканців планети.
У десятку найбагатших людей, статок яких значно зріс з березня 2020 року, входять засновник Amazon Джефф Безос, засновник Tesla Ілон Маск і засновник Facebook Марк Цукерберг. Oxfam закликають уряди розглянути питання про введення для них спеціальних податків.
Усі новини на тему коронавірусу читайте за цим посиланням
Oxfam стверджує, що прибутки мільярдерів зросли через відновлення фондових ринків і "фальсифіковану економіку". У багатьох технологічних гігантів у 2020 році зросли продажі та ціни на акції, оскільки обмеження призвели до стрибка попиту на цифрові послуги.
Статків найбагатших людей мало б вистачити для вакцинації усіх людей на планеті
Звіт Oxfam з'явився у той момент, коли світові лідери зібралися на віртуальну зустріч Всесвітнього економічного форуму "Давоський діалог". За даними благодійної організації, у грудні 2020 року загальний статок мільярдерів в усьому світі склав $ 11,95 трильйона, що еквівалентно витратам на відновлення всіх країн G20.
Читайте також: Forbes склав рейтинг щедрих мільярдерів: його очолив друг Білла Гейтса
-
16:42Прибутки 10 найбагатших людей можуть забезпечити весь світ вакциною від COVID-19: експерти
-
16:26Український учитель створив копію культового авто 60-х років: відео
-
16:12Через пандемію COVID-19 в Оксфорді закриють паб з 450-річною історією
-
15:52У Канаді представили гібридне літаюче авто
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
15:17Sony Xperia Pro: представлено дорожезний смартфон для операторів
-
15:04Компания "Евротерминал" оптимизирует инфраструктуру зерновой логистики Украины
-
14:46Поле цибулі-порею перетворили в інсталяцію з ультрафіолетовим світлом: космічні кадри
-
14:18Як рік без обіймів впливає на ваше психічне здоров'я
-
13:48Копію всесвіту Володаря перснів створили за допомогою Lego: вражаюче відео
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
12:49Hyundai розкрив нові деталі про електрокросовер Ioniq 5
-
12:17Популярний блогер влаштував Samsung Galaxy S21 Ultra тест на міцність: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00Порцелянове весілля (20 років): привітання з річницею і найкращі подарунки
-
11:53Не фотошоп: сексуальна Демі Роуз показала реальну фігуру на відео (18+)
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
10:51Коли хочеш бути злим: відео з собакою підкорило мережу
-
10:17Вихідні і свята у лютому 2021: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
09:50Погода в Україні 27 січня: точний прогноз по містах
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
08:49День ангела Ніни 2021: значення імені та характер його власниць
-
08:20Три важливі причини, чому волоські горіхи варто їсти кожному
-
07:55Надя Дорофєєва похизувалася ідеальним пресом
-
15:305 знаків Зодіаку, яким варто бути обачнішими у коханні
-
13:185 порад, які допоможуть уникнути зимової хандри
-
11:18Прості правила харчування, які продовжать життя
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 27 січня
-
07:33Як зробити кожен ранок бадьорим: прості правила
- 26 січня
-
21:48Яке порно збуджує найшвидше: цікаве дослідження
-
18:55Як жорсткість води впливає на густоту волосся
-
17:15Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)
-
14:15ТОП-4 нові серіали лютого 2021, які варті уваги
-
12:15Психологічний тест: оберіть тварину та отримайте послання
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
- 25 січня
-
20:48Вийшов перший трейлер епічного фільму Ґодзілла проти Конга
-
18:50ТОП-30 пісень, які українці цього тижня шукали в Shazam
-
16:17Простий тест у картинці: чим ви насправді керуєтесь
-
14:21Тіні Кароль – 36: найсексуальніші образи співачки на шоу Голос країни
-
12:18Карантин з 25 січня в Україні: що дозволено і що заборонено (список обмежень)
-
10:19Голос країни 11 сезон 1 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:19Анекдоти про студентів: веселі жарти та кумедні історії про навчання
-
07:18Погода в Україні 25 січня: прогноз на Тетянин день
- 24 січня
-
20:50Дівчина тижня: гаряча футбольна уболівальниця Анна Фалькі, яка обожнює оголюватися (18+)
-
17:2515 найкращих светрів для чоловіків, які стануть у пригоді й весною: фото модних фасонів
-
14:23Гороскоп на цей тиждень 25 – 31 січня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:55Найгарячіші хіти тижня: нова попмузика січня для крутого настрою
-
09:22Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня