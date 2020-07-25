Скільки годин на день можна дивитися телевізор без шкоди для здоров'я

Зараз, звичайно ж, ні в кого немає страху "посадити кінескоп", тож за телевізором люди проводять значно більше часу, ніж раніше. Але науковці переконані, що є граничний ліміт, який не слід перевищувати, якщо ви не хочете погіршити своє здоров'я.

Якщо дорослі витрачають не більше ніж дві години на перегляд телевізора щодня, вони можуть мінімізувати ризик для здоров'я, пов'язаний з телебаченням.

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Нове дослідження, проведене Університетом Глазго, вивчило дані британського Біобанку і виявило, що більшість ризиків для здоров'я, пов'язаних з дуже великою кількістю часу, проведеного за переглядом телевізора, можуть бути зменшені, якщо люди обмежать час перегляду до двох годин на день, або й менше.

Дослідники виявили, що найнижчі загальні ризики для здоров'я, включаючи рак і серцево-судинні захворювання, були пов'язані з переглядом телевізора протягом двох годин або менше на день. Подальший аналіз показав, що 6% всіх смертей і 8% смертей від серцево-судинних захворювань були пов'язані з телевізійним часом. Вони також показали, що потенційно, якби всі учасники обмежували час перегляду телевізора двома годинами на день, 5,62% всіх смертей і 7,97% смертей від серцево-судинних захворювань можна було б запобігти або бодай відтермінувати.

Учені закликають проводити за телевізором не більше двох годин

Доктор Хеміш Фостер з Інституту здоров'я та добробуту Університету Глазго, який керував дослідженням, сказав: "Це дослідження додає більшої ваги доказу того, що занадто багато часу, проведеного за переглядом телевізора, може бути шкідливим для здоров'я. Наше дослідження припускає необхідність обмеження свого ефірного часу. Це може відтермінувати або запобігти безлічі несприятливих наслідків для здоров'я. Ще належить виконати велику роботу, перш ніж ми зможемо дати тверді рекомендації про час перегляду телевізора".

Учені акцентують увагу на перегляді телевізора, але не розповідають про YouTube та "залипання" на серіалах. Ми ж то знаємо, що саме останні дві позиції відбирають у сучасної людини значно більше часу, ніж традиційне телебачення. Підозрюємо, що вплив стрімінгових сервісів учені вивчатимуть через кілька десятків років. Зараз же ми маємо потенційний образ людини, яка 20 років дивилась Netflix. Те, що змоделювали науковці, однозначно вражає та шокує.

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