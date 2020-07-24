Як відпустка впливає на тривалість життя

Мало хто погодиться відмовитись від відпустки зовсім, але насправді її цінність значно більша, аніж здається. Науковці розповіли, як від відпочинку залежить тривалість життя.

Дослідники з Фінляндії виявили, що тривалість відпустки та довголіття дуже міцно пов'язані. Працівники Хельсінського університету провели масштабне дослідження за участю понад тисячі добровольців.

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Всіх їх розділили на дві групи: у першій люди за рік відпочивали не більше трьох тижнів, а в другій не обмежували себе у тривалості відпустки.

Виявилось, що серед представників першої групи у середньому смертність була на 37% вищою, аніж у другій. Тому експерти вважають, що відпочинок є одним із найдоступніших та найпростіших способів уникнути передчасної смерті та продовжити тривалість життя. Звісно ж, не варто забувати й про фізичну активність та правильне харчування, які також збільшують шанси на довголіття.

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