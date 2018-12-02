Скільки електромобілів ввезли в Україну у 2018 році: інфографіка

Ураховуючи продовження пільг на придбання електромобілів в Україні, видання БізнесЦензор з'ясувало, як скасування ПДВ вплинуло на імпорт автівок з електродвигунами в нашу країну.

Нагадаємо, що тиждень тому Верховна Рада України продовжила пільговий режим ввезення електрокарів до 31 грудня 2022 року. У цей період податку на додану вартість за електромобіль платити не треба, а акциз буде сплачуватися відповідно до нового закону про "євробляхи" в розмірі 1 євро за 1 кВт місткості електричного акумулятора.

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За митними даними, у січні-вересні 2018 року в Україні імпортували 4100 електромобілів. При цьому загальна митна вартість імпортованих електромобілів склала $ 49,8 млн, що майже вдвічі більше, ніж за весь 2017 рік. Торік в Україну було імпортовано 2500 електромобілів на $ 20 млн, а у 2016 році імпорт автомобілів на електричній тязі склав 1600 одиниць.

У поточному році 60% електромобілів було завезено зі США, з Німеччини та Японії – по 10% від загального обсягу імпорту електромобілів. А з Південної Кореї та Франції було завезено в Україну 5% і 4% автомобілів відповідно. Всі інші електромобілі у 2018 році завозили в Україну з Китаю, Мексики, Канади і Великобританії.

Найпопулярніша в Україні модель автомобіля на електричній тязі – Nissan Leaf. Їх у січні-вересні поточного року було ввезено 2245 штук або 55% від загальної кількості. Другим за популярністю електромобілем в Україні стали моделі американської Tesla, їх завезли 340 одиниць, в основному користованих. Третя позиція у BMW i3, четверта і п'ята – у Mercedes-Benz B250e і KIA Soul EV відповідно.

Співвідношення нових і вживаних електромобілів характерне для нашої країни – з усього обсягу ввезених за поточний рік в Україну електромобілів нових виявилося всього 215 штук або 5%. Найбільше новинок припало на моделі BMW i3 (63 штуки), Hyundai Ioniq Electric (56 штук), Nissan Leaf (24 штуки) і Tesla Model S / X (23 штуки).

Найбільшими імпортерами електромобілів в Україні є фізичні особи, які купують авто як для власного користування, так і для перепродажу. Так, в січні-вересні 2018 року фізособи завезли в Україну, за допомогою фірм-посередників 2500 електромобілів.

Другим великим імпортером стала ТОВ "Едісон Моторос", яка завезла 200 автомобілів на електричній тязі, далі йдуть "Елавто" (135 авто), "Олмакс Груп" (111 авто) і "Добробут-М" (103 авто).

Раніше стало відомо, що в Україні вже зареєстровано 9525 електромобілів і 8285 гібридів, а загальна кількість електрифікованих автомобілів підбирається до 18 тисяч штук.

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