Верховна Рада продовжила пільговий ввіз електромобілів

Верховна Рада України продовжила на 4 роки пільговий режим ввезення електрокарів – без сплати податку на додану вартість (ПДВ) й акцизу. Тепер пільгова ставка діє до кінця 2022 року, хоча дія цієї норми мала закінчитися 31 грудня 2018 року.

Відповідний законопроект №9260 підтримали 236 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів (проти – 19, утрималося – 14, не голосували – 46 депутатів).

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Торік Верховна Рада України разом з держбюджетом на 2018 рік прийняла законопроект №6776-д, яким звільнила покупців електромобілів від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та акцизу на п'ятирічний термін. Однак в останній момент була внесена правка про скорочення пільгового періоду з п'яти до одного року, тобто на повний 2018 рік.

Відзначимо, що за різними оцінками вартість електромобілів в Україні завдяки цим пільгам знижується приблизно на 15-20%. Наприклад, якщо від ринкової вартості найбільш популярного у нас користованого Nissan Leaf вартістю 14 тисяч євро відняти скасований ПДВ, то вийде 11666 євро. Якщо від цієї суми відняти ще 109 євро акцизу, то вийде 11557 євро. Таким чином, знижка на вживаний Nissan Leaf складе майже 2,5 тисячі євро (близько 17%).

Нещодавно федерація роботодавців автомобільної галузі України повідомила, що на основі аналізу даних МВС за перші три квартали поточного року в нашій країні було зареєстровано 3798 автомобілів з електричним приводом. Це на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року і на 533 електромобілі більше, ніж за весь 2017 рік.

Всього ж в Україні вже зареєстровано 9525 електромобілів і 8285 гібридів, а загальна кількість електрифікованих автомобілів різних типів підбирається до 18 тисяч.

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