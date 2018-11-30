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Nissan Leaf другого покоління перетворили на гоночний електрокар

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Електричний спорткар Nissan Leaf - фото 1
Електричний спорткар Nissan Leaf / motor

Компанія Nissan представила гоночний електрокар Leaf Nismo RC нового покоління. Двохдверку показали публіці у виставковому центрі Nissan Crossing в Токіо.

Гоночний дебют автомобіля, побудованого на агрегатах Leaf другого покоління, відбудеться 2 грудня на автодромі "Фудзі Спідвей". Усього планується зібрати шість таких електрокарів.

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Конструкція нового Nissan Leaf Nismo RC це – поєднання вуглепластикового монокока та панелей з полегшених композитів. Маса електрокара становить 1220 кілограмів. Стільки ж важить, наприклад, 1244-сильний гіперкар Hennessey Venom GT. При довжині 4546 міліметрів і розмірі колісної бази 2750 міліметрів у висоту Leaf Nismo RC налічує всього 1220 міліметрів – на 300 міліметрів нижче звичайного Leaf.

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Nissan Leaf другого покоління перетворили на гоночний електрокар - фото 292427

Nissan Leaf другого покоління перетворили на гоночний електрокар - фото 292428

Nissan Leaf другого покоління перетворили на гоночний електрокар - фото 292429

На кожній осі електрокара встановлено по електромотори. Сумарна потужність силової установки становить 240 кіловатів (еквівалент 326 кінським силам) і 640 Нм крутного моменту. Батареї та інвертори запозичені у серійної машини.

З місця до ста кілометрів на годину новий Leaf Nismo RC розганяється за 3,4 секунди. Попередній машині на це було потрібно 6,85 секунди.

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Джерело: motor
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