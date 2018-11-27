Представлено перший аргентинський компактний електрокар

В Аргентині дебютував перший "зелений" автомобіль, створений силами місцевих інженерів. Симпатична "тридверка" отримала назву Volt e1.

Довжина цього електромобіля досягає всього 2,8 метра, однак, незважаючи на скромні габарити, в салоні сіті-кара з комфортом можуть подорожувати чотири людини – двоє дорослих і двоє дітей до 12 років. Також розробники передбачили місце і для багажника, нехай і не дуже місткого – 300 літрів.

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Аргентинський електрокар

У салоні новинки розмістили віртуальну приладову панель, великий тачскрін на 16 дюймів, що транслює зображення з ефектом "пташиного польоту", а також проекційний дисплей.

Відомо, що при виготовленні кузова електрокара застосовувалися композитні матеріали, а його загальна вага становить 550 кілограмів. На одній зарядці Volt e1 може проїхати 150 кілометрів. Максимальна швидкість – 110 км/год.

У продажу аргентинський електромобіль з'явиться навесні наступного року. Мінімальний цінник на екологічно чистий хетчбек складе близько 550 тисяч гривень.

Аргентинський електрокар

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