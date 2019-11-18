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Скільки економлять власники електромобілів: цікава інфографіка
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Автовиробники все активніше переходять на випуск електрокарів. Однак у світі залишається величезна кількість бензинових машин. Невелика американська каршерінгова компанія Tesloop доводить, що використання електричного транспортного засобу не тільки менше шкодить екології, а й обходиться дешевше.
Парк Tesloop складається всього з семи автомобілів Model X, Model 3 і Model S. Кожен проходить відстань до 27 350 кілометрів на місяць, що у 8 разів більше середнього пробігу комерційних автомобілів по країні. За весь час експлуатації автомобілі подолали значні 4 мільйони кілометрів, що стало своєрідним рекордом по країні. При цьому пробіг декількох машин вже наближається до 800 000 км.
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Tesloop вирішила з'ясувати, наскільки вигідним було використання електричних автомобілів. Отже, за п'ять років на їх обслуговування витратили 152 216 доларів. Велика частина грошей пішла на заміну деталей. За ці роки здійснили шість гарантійних замін акумуляторів. В одній з моделей Model X дальність ходу знизилася з 418 кілометрів до 320 кілометрів після досягнення 530 000 км.
Крім того, замінили два акселі ($ 2557,12), сидіння ($ 5375,90), дверні ручки ($ 1500), і флеш-пам'ять ($ 1800). До теперішнього часу загальна вартість експлуатації автомобілів Tesloop за милю (~ 1,6 км) становила близько 0,06 долара, що відповідає середнім показникам по галузі для звичайних транспортних засобів.
Однак, як вважають власники компанії, використання дешевших Model 3 дозволить істотно скоротити витрати. З огляду на витривалість та простоту ремонту електричних автомобілів, це відкриває широкі перспективи їх експлуатації після проходження 800 000 км, коли витрати на обслуговування становлять від $ 0,18 до $ 0,25 за милю. Для порівняння, у випадку зі звичайним седаном Mercedes цей показник на такому пробігу становить $ 0,32-0,35.
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