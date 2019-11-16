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Скільки днів на рік люди витрачають на мрії про подорожі: цікаві дані

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А ви теж мрієте про свою наступну подорож? - фото 1
А ви теж мрієте про свою наступну подорож?

Компанія OnePoll провела опитування понад 2 тисяч осіб, щоб з'ясувати скільки хвилин або годин вони можуть дозволити собі на мрії про свою наступну подорож. Цифри вас вразять!

Під час дослідження виявилося, що 82% опитаних у принципі витрачали час на мрії про наступну поїздку. На це у них йшло в середньому 200 годин на рік або 24 повні робочі дні.

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Середньостатистичний турист витрачає 37 хвилин на місяць на вивчення спеціалізованих веб-сайтів. З них 48% роблять це під час їжі. Цікаво, що 65% учасників опитування зізналися, що переглядають туристичні сайти, не маючи грошей, а отже і шансів на поїздку.

Повідомляється й про інші результати дослідження. Три чверті опитаних переглядають інтернет-сайти при плануванні відпустки, щоб почитати відгуки інших мандрівників. При цьому третина туристів довіряє чужим відгукам, а також орієнтується на них перед кожною поїздкою. Рекомендації від друзів і сім'ї намагаються отримати сім з десяти осіб. Майже 79% опитаних намагаються знайти найкращу туристичну пропозицію.

У середньому люди мріють про подорож 200 годин на рік - фото 368498
У середньому люди мріють про подорож 200 годин на рік

З'ясувалися й інші цікаві факти. Так, 73% опитаних забувають забронювати будь-яку частину своєї поїздки. Половина респондентів зізналися, що планування поїздки – найскладніший етап підготовки до подорожі. Ще 62% заявили, що пошук перельоту завжди – найбільш стресовий. Майже кожен другий вважає, що основна складність полягає в тому, щоб заздалегідь знайти собі якесь заняття в поїздці і скласти маршрут.

Додамо, що навесні цього року фінські вчені вирахували оптимальну тривалість відпустки. Вона становить від 7 до 11 днів. За словами фінів, людині достатньо цього часу, щоб "вимкнутися" і забути про роботу. Але тривалість відпочинку понад 11 днів призводить до того, що люди починають турбуватися про свою електронну пошту та завдання, що накопичуються на робочому місці.

А ви частенько думаєте про подорожі?

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Джерело: lonelyplanet
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