На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Скільки днів на рік люди витрачають на мрії про подорожі: цікаві дані
-
- 8
Компанія OnePoll провела опитування понад 2 тисяч осіб, щоб з'ясувати скільки хвилин або годин вони можуть дозволити собі на мрії про свою наступну подорож. Цифри вас вразять!
Під час дослідження виявилося, що 82% опитаних у принципі витрачали час на мрії про наступну поїздку. На це у них йшло в середньому 200 годин на рік або 24 повні робочі дні.
І ще: Експерти назвали головну помилку при зборі ручної поклажі
Середньостатистичний турист витрачає 37 хвилин на місяць на вивчення спеціалізованих веб-сайтів. З них 48% роблять це під час їжі. Цікаво, що 65% учасників опитування зізналися, що переглядають туристичні сайти, не маючи грошей, а отже і шансів на поїздку.
Повідомляється й про інші результати дослідження. Три чверті опитаних переглядають інтернет-сайти при плануванні відпустки, щоб почитати відгуки інших мандрівників. При цьому третина туристів довіряє чужим відгукам, а також орієнтується на них перед кожною поїздкою. Рекомендації від друзів і сім'ї намагаються отримати сім з десяти осіб. Майже 79% опитаних намагаються знайти найкращу туристичну пропозицію.
З'ясувалися й інші цікаві факти. Так, 73% опитаних забувають забронювати будь-яку частину своєї поїздки. Половина респондентів зізналися, що планування поїздки – найскладніший етап підготовки до подорожі. Ще 62% заявили, що пошук перельоту завжди – найбільш стресовий. Майже кожен другий вважає, що основна складність полягає в тому, щоб заздалегідь знайти собі якесь заняття в поїздці і скласти маршрут.
Додамо, що навесні цього року фінські вчені вирахували оптимальну тривалість відпустки. Вона становить від 7 до 11 днів. За словами фінів, людині достатньо цього часу, щоб "вимкнутися" і забути про роботу. Але тривалість відпочинку понад 11 днів призводить до того, що люди починають турбуватися про свою електронну пошту та завдання, що накопичуються на робочому місці.
А ви частенько думаєте про подорожі?
Читайте також: У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
-
19:30Як продовжити життя двірникам склоочисника
-
19:12Як позбутися головного болю без таблеток: прості та дієві способи
-
19:03Чорна п'ятниця 2019 у Львові: у яких магазинах будуть знижки і розпродаж
-
18:524 моменти, за які не варто ображатися на чоловіка
-
18:33WhatsApp масово блокує користувачів месенджера: в чому причина
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:14На українських водіїв чекають серйозні штрафи: Зеленський підписав закон
-
18:00Гороскоп на 17 листопада 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Скільки днів на рік люди витрачають на мрії про подорожі: цікаві дані
-
17:33Пасажири найдовшого авіарейсу розповіли про дивні речі на борту
-
17:13Чому жінкам не варто курити електронні сигарети
-
17:05Чорна п'ятниця 2019 у Києві: знижки і розпродаж у магазинах столиці
-
16:52Справжні випробування: Land Rover показав тизер зі зйомок нового фільму про Бонда
-
16:35У Новій Зеландії знайшли останки гігантського пінгвіна: як людина
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:21Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
-
16:16Ferrari представила унікальний автомобіль з сенсорними дверима
-
15:54Xiaomi випустила найкращий гаджет для холодної зими
-
15:30Син Шумахера проїхав на легендарному боліді Ferrari свого батька
-
15:15У мережі показали вражаючі фото шторму в Азовському морі
-
14:54Time назвав найкращі фільми десятиріччя
-
14:32Українська Кардашян підірвала мережу спекотним фото у білизні
-
14:14У мережі показали найрозкішніші авто, які були помічені в Україні цієї осені
-
13:51Ілля Кива у масці Джокера перетворив Медведчука в монстра: курйозне фото
-
13:33Лікарі розповіли, чому від цього кухонного аксесуару слід відмовитися
-
19:30Як продовжити життя двірникам склоочисника
-
16:21Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
-
14:54Time назвав найкращі фільми десятиріччя
-
12:13Міс Всесвіт 2019 пройде без української представниці: у чому причина
-
10:35День працівників радіо, телебачення ы зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинках
-
08:32Як знизити рівень холестерину в крові: корисні поради
- 15 листопада
-
22:23Усе, що потрібно знати про секс в автомобілі
-
19:00Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали
-
16:42Motorola RAZR 2019: характеристики, ціна та огляд перевиданої розкладачки
-
14:35Для чого водії залишають пакетик ваніліну в салоні авто: цікавий лайфхак
-
13:45Мамин суп: alyona alyona випустила дивний кліп, який важко додивитись до кінця
-
12:00ТЕСТ: Де ти прокинешся після Дня студента?
-
10:22Viber чи Telegram: стало відомо, яким месенджером найчастіше користуються українці
-
07:16Погода в Україні 15 листопада: незначний дощ і штормовий вітер
- 14 листопада
-
21:27Україна – Естонія: відео голів та огляд матчу 14 листопада 2019
-
19:30Від Одеси до Львова: 5 книг про те, де краще годують
-
17:21Доктор Хаус: як змінилися зірки популярного серіалу
-
16:00Ці 7 речей обов'язково повинні бути в кожній машині взимку
-
13:30ТЕСТ: Вгадай володаря "Оскара" за фрагментом постера фільму
-
11:50СМС від МВС: порушникам ПДР почнуть приходити оповіщення
-
07:17Погода в Україні 14 листопада: сильний вітер та дощі в Карпатах
- 13 листопада
-
21:12Названо найспортивнішу співачку України: пікантні фото переможниці
-
18:50Apple представила MacBook Pro 16: характеристики, ціна та огляд новинки
-
16:15Що треба зробити з автомобілем перед похолоданням: 4 лайфхаки для водіїв
-
12:27Названий найкращий футболіст світу в 2019 році: це не Мессі чи Роналду