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Скільки чоловіків ховаються від сім'ї у ванній: незвичайне дослідження
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Ванна кімната часто стає справжнім місцем порятунку для заклопотаних чоловіків, тому не дивно, що вчені вирішили дізнатись, скільки ж представників сильної статі перетворюють вбиральну в кабінет для спокою. Результати дивують!
Британські вчені організували масштабне опитування серед тисячі чоловіків, яке показало, що ванна кімната для багатьох стає схованкою від родини. Виявилось, що третина опитаних інколи умисно ховається у цьому місці, аби "отримати хоч трошки спокою".
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За рік у середньому саме для відпочинку чоловіки проводять у власній ванній приблизно 7 годин. А все тому, що це єдине місце, яке дозволяє спокійно провести хоч кілька хвилин та уникнути домашніх клопотів. Однак 1 із 10 відвідувань все одно хтось перериває, приміром, партнери чи діти.
Якщо такий стан речей вам здається кумедним, то для 45% чоловіків будь-яка можливість появи часу для себе – це справжня боротьба, адже у 25% випадків партнери недооцінюють активність їх життя. А ще чверть опитаних зізнається, що інколи їм не вдається втекти до ванної. Стільки ж людей назвали вбиральню "безпечним місцем", а от 14% облаштували там комфортні умови, зберігаючи не лише журнали та книги, а й навіть смаколики.
До слова, аналогічне опитування серед тисячі жінок показало, що вони значно рідше перетворюють ванну у сховок. Але кожна п'ята зізналась, що й справді йде туди для крихти спокою.
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