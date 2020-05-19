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Що українці найчастіше купували на OLX під час карантину

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Що українці найчастіше купували на OLX під час карантину - фото 1

Навесні цього року українці найчастіше шукали на OLX харчі і садовий інвентар, а також товари для саду та городу. Попит на ці категорії товарів зріс майже у три рази. Про це свідчать результати дослідження, проведеного платформою OLX.

Зокрема, попит на продукти і садовий інвентар виріс на 178%, а на товари для саду та городу на 124%. При цьому кількість оголошень про продаж содових приладь зросла на 34%, а от пропозиція у сегменті харчів зросла всього на 2%. Кількість оголошень про продаж товарів для саду та городу зросла на 26%.

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Цікавий факт. Кожен другий український онлайн-користувач заходить на OLX мінімум раз на місяць.

Що українці найчастіше купували на OLX під час карантину - фото 404807

Крім того, майже вдвічі зріс попит на спортивний інвентар, при незначному прирості оголошень – пропозиція виросла на 3%. У цьому сегменті найбільше цікавилися дитячим транспортом: попит на дитячі самокати та велосипеди виріс на 81%, при зростанні кількості оголошень на 9%.

Також для українців популярнішими стали мотозапчастини: мотоциклісти стали на 76% частіше шукати запчастини або аксесуари. Крім того, за час карантину на 67% зріс попит на товари для будівництва і ремонту.

У ТОП-10 найпопулярніших запитів українців також потрапили кліматичне обладнання (кондиціонери, бойлери та очищувачі повітря), інтерес до яких виріс на 51%, товари для інтер'єру, попит на які зріс в 1,5 раза, і іграшки – їх шукали на 48% частіше.

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Джерело: blog.olx
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