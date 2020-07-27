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Скільки часу потрібно займатися спортом, аби продовжити тривалість життя
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Фізична активність дає можливість не лише не набирати зайву вагу, а й підтримувати гарне здоров'я і самопочуття. Нещодавно вчені з'ясували, скільки бажано приділяти часу рухомому проведенню часу. Спойлер: не так уже й багато!
Представники науки стверджують, що щоденні тренування по 10-15 хвилин сприяють збільшенню тривалості життя практично на 2 роки.
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Згідно з раніше проведеними дослідженнями, ходьба від 15 до 30 хвилин щодня також сприяє хорошому самопочуттю та збільшенню тривалості життя. Таким способом можна запобігти застою крові і знизити ризик появи тромбів. Ходьба у швидкому темпі покращує стан лімфатичної системи і перешкоджає застою рідини в організмі.
Експерти рекомендують щодня приділяти час фізичній активності – ходьбі, спортивним тренуванням, плаванню.
Людям у післяопераційний період бажано виходити на піші прогулянки кілька разів на день, щоб підтримувати м'язи в тонусі, а також швидше відновитися.
Також представники науки з'ясували, що щоденна швидка ходьба близько 20 хвилин на 30 відсотків зменшує вірогідність розвитку цукрового діабету. Крім того, на свіжому повітрі відбувається насичення організму киснем.
Проведене дослідження вкотре довело важливість фізичної активності. Якщо регулярно приділяти їй час, позитивний ефект не змусить на себе довго чекати.
Тож ми буквально закликаємо вас з завтрашнього дня почати бодай ходити на роботу пішки. Цього буде більш ніж достатньо, аби ви почувалися значно краще, а також менше хвилювалися через свій стан здоров'я.
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