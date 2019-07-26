Скільки часу потрібно проводити зі смартфоном, аби набрати зайвого

Скільки годин на день ви проводите за смартфоном?

Ризик розвитку ожиріння в активних користувачів смартфонів збільшується на 43%. Причина цього явища проста: такі "юзери" частіше пропускають спортзал і віддають перевагу шкідливій їжі. Вчені вирішили розповісти, скільки годин на день достатньо користуватися гаджетом, аби набрати зайвого.

Чим більше часу людина проводить зі своїм дорогоцінним смартфоном, тим вищий ризик розвитку ожиріння. Сьогодні молодь, наче приклеєна до цих пристроїв. Люди безперервно перевіряють, чи не надійшло якесь сповіщення, слухають музику, листуються тощо.

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Дослідження показало, що якщо студенти ВНЗ проводять не менше 5 годин зі своїми телефонами у руках, то ймовірність розвитку ожиріння у них на 43% вища, в порівнянні з ровесниками, які витрачають на смартфони меншу кількість часу.

Це пов'язано з тим, що любителі мобільних телефонів вдвічі частіше налягають на солодкі напої та фастфуд, а також випічку. Крім того, вони вдвічі рідше займаються спортом, як з'ясували вчені з Університету Симона Болівара в Колумбії. Це ще одне дослідження, переконливо доводить спроможність смартфонів порушувати процеси метаболізму, провокувати порушення сну і зниження самоконтролю. Всі ці фактори можуть призводити до ожиріння.

Зловживання смартфоном стає причиною ожиріння

Колумбійські вчені вважають, що лікарі вже сьогодні повинні сприймати смартфони як серйозний фактор ризику при оцінці стану здоров'я пацієнтів. Відомо, що ожиріння не лише призводить до розвитку серцево-судинних захворювань, але й підвищує деякі види раку. Свої висновки вчені зробили на основі спостережень за понад 1000 студентами обох статей у період з червня по грудень 2018 року.

А скільки часу ви проводите за своїм смартфоном протягом дня? Відповідайте чесно у коментарях ;)

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