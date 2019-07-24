Ці продукти допоможуть наростити м'язову масу

Ідеальна фігура – мрія багатьох людей. Хтось хоче скинути зайву вагу, інші ж мріють про рельєфні м'язи. Допомогти в цьому може не тільки спортивний зал, а й грамотне харчування. Потрібно лише включити у свій раціон більше білкових продуктів, які допомагають наростити м'язи.

Фахівці рекомендують додати до свого раціону ці продукти, адже вони допомагають наростити м'язову масу. Крім того, вони дуже і дуже смачні!

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Яловичина

Цей продукт – один з найголовніших джерел білка. Також в яловичині є залізо, вітаміни групи В і цинк, що у результаті допомагає наростити м'язи. Але найважливіше те, що в цьому виді м'яса високий рівень амінокислот, які теж позитивно впливають на рості м'язів. Якщо їсти щодня всього по 85 грамів знежиреної яловичини, то можна отримати таку ж кількість білка, що міститься майже у двох чашках бобів. При цьому калорійність такої страви значно нижча.

Яловичина корисна для росту м'язів

Курка без шкіри

Курка – теж відмінний білковий продукт. Це вкрай важливо для відновлення та підтримки м'язів, здоров'я кісток і підтримки ваги в нормі. Тим паче, що готувати цей продукт можна по-різному, що не дозволить йому набриднути вам.

Домашній сир

Усі знають, що з сиру можна отримати багато білку казеїну. Це тип білка, який перетравлюється повільно, а це надзвичайно корисно для того, щоб наростити м'язи. Крім того, в цьому білковому продукті багато кальцію, вітаміну В12 і інших важливих для організму поживних речовин.

Домашній сир надзвичайно корисний

Яйця

Дехто вважає, що яйця шкідливо їсти. Але це не так, адже яйця – чудовий білковий продукт. У ньому дуже багато цього компоненту, а також вітаміну D і дев'ять життєво важливих амінокислот.

Риба

Крім білка, у рибі міститься чимало жирних омега-3 кислот. Залежно від виду риби можна отримати від 19 до 36 грамів білка (на 100 грамів). Білковий продукт допоможе наростити м'язи, позбавитися від зайвої ваги та забезпечити нормальний обмін речовин.

Додайте до раціону рибу

Мигдаль

Дуже смачний і корисний горіх допоможе наростити м'язи. У мигдалі багато вітаміну Е, клітковини, магнію, марганцю і, звичайно, білка.

Сочевиця

Ця крупа теж допомагає наростити м'язи. Усе завдяки складу цього продукту: білок, калій, залізо, фосфор, цинк, нікотинова кислота, фолієва кислота. Що ще потрібно для здоров'я і краси?

Сочевиця дозволить набрати м'язову масу

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