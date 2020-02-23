Скільки часу потрібно гладити кота, щоб зняти стрес

Ні для кого не таємниця, що коти допомагають позбутись негативу, але скільки часу потрібно провести з пухнастиками, щоб отримати максимально позитивний ефект? Американські вчені знайшли відповідь!

Дослідники з університету Вашингтона нарешті знайшли відповідь на дуже важливе питання: скільки варто гладити кота, щоб позбутись стресу.

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Для цього було організовано експеримент за участю чотирьох груп добровольців. У першій контактували з котами напряму, маючи можливість гладити. У другій просто дивились за першими, у третій – переглядати фото з котами, а четверті були в окремих приміщеннях взагалі без натяку на пухнастиків.

Коти допомагають позбутись стресу

Увесь час учені перевіряли у піддослідних рівень гормону стресу кортизолу, і результати були вражаючі. У представників третьої і четвертої групи він зовсім не змінився, у другої – відчутно знизився, а в першій були найкращі результати у боротьбі зі стресом.

До того ж, вдалось з'ясувати, що навіть 15-20 хвилин контакту з котиками дозволяють нейтралізувати вплив негативних факторів, з якими люди стикались упродовж дня. Додамо, що пухнастик може бути і вуличним, і сусідським, і власним.

Коти допомагають позбутись стресу

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