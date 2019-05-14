Скільки чашок кави можна випити без шкоди для здоров'я

Не варто пити більше 6 чашок кави на день

Австралійські дослідники змогли виявити безпечну для здоров'я норму кави. На їхню думку, краще випивати не більше 6 чашок напою.

Виявленням допустимої кількості кави на день займалися вчені з Університету Південної Австралії. Ними були проаналізовані дані здоров'я майже 350 тисяч осіб віком від 37 до 73 років. Вивчивши їх харчові звички, автори дослідження констатували: більшість людей, що вживали каву, в середньому випивали близько 1,5 чашки кави на день.

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За словами вчених, чутливість до кофеїну залежить від активації гена CYP1A2. У деяких людей цей ген перебуває в "сплячому" стані, і в результаті кофеїн ними засвоюється не так просто.

Кава корисна, якщо нею не зловживати

Люди, які чутливі до кофеїну (наприклад, відчувають після кави прискорене серцебиття) самі обмежують споживання напою, щоб відчувати себе краще. Люди, які п'ють багато кави, ймовірно, несприйнятливі до неї, – відзначили дослідники.

Утім, навіть якщо людина не наділена високою чутливістю до кофеїну, пити каву до нескінченності без шкоди для здоров'я вона все ж не зможе. Фахівці виявили, що існує межа норми, за якою кава стає загрозою для організму. Такою нормою є 6 чашок напою на день. Розрахунки експертів показують, що після шести чашок кави, випитих за день, ризик виникнення захворювань серця збільшується на 22%.

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