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Чи допомагають дієтичні напої позбутись ваги

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Дієтична Coca-cola змушує їсти більше - фото 1
Дієтична Coca-cola змушує їсти більше

Науковці розповіли, чи справді дієтична Coca-cola та сході напої дозволяються зменшити вагу та позбутись ожиріння. Детальніше читайте далі.

Британські учені провели аналіз раціону майже 7 тисяч юних американців та дійшли до висновку, що популярна теорія про користь дієтичної Coca-cola все ж не працює.

І ще: Цей популярний напій заважає схуднути

Ідея про те, що дієтичні напої дозволяють позбутись зайвих кілограмів, виявилась не просто не дієвою. Річ у тому, що діти та підлітки, які надають перевагу такому виду напоїв, за день споживають ще більше калорій, аніж ті, хто просто п'є звичайну Coca-cola.

Річ у тому, що малокалорійні напої лише змушують швидше зголодніти, змушуючи їсти частіше та більше, тому це зовсім не засіб для боротьби з ожирінням, а одна з причин такої ситуації.

Дієтична Coca-cola змушує їсти більше - фото 327174
Дієтична Coca-cola змушує їсти більше

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Джерело: newsyou
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