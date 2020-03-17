Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити

  • 191
захисна маска проти коронавірусу - фото 1
захисна маска проти коронавірусу

Поки у світі намагаються подолати коронавірус, у нас точаться суперечки щодо доцільності використання масок. Розставляємо всі крапки над "і"! Читайте далі та дізнайтеся, кому варто носити захисні маски.

Найперше, що вам потрібно зрозуміти, – якщо ви здорові, то вам маска не потрібна. Вона не захистить від коронавірусу у буденному житті. Найкраще допоможе ізоляція та ретельне миття рук з милом.

І ще: Як перестати торкатись обличчя: дієві поради з власного досвіду

Вам потрібно надягати маску, якщо ви доглядаєте за людиною з підозрою на коронавірус. Адже вірус не літає у повітрі, ви його можете "втерти", якщо будете торкатися брудними руками рота, очей, носа. Також носіть маску, якщо ви кашляєте чи чхаєте, щоб не заражати інших людей. Але маска – це не ваш захист, це – ваше піклування про інших.

Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити - фото 392700

І навіть у цих випадках маски ефективні лише тоді, якщо їх застосовувати у поєднанні з частою гігієною рук. Також треба знати, як нею користуватися і правильно утилізувати:

  • Перш ніж начепити маску, помийте руки з милом або очистьте їх антисептиком.
  • Покрийте маскою рот та ніс так, щоб не було прогалин між обличчям та маскою.
  • Уникайте торкання маски під час її використання. Якщо ви все ж таки це зробили, то помийте руки.
  • Замініть маску на нову, як тільки стара стане вологою. Звичайно, не використовуйте маску повторно.
  • Щоб зняти маску, зніміть її ззаду, не торкайтеся лицьової сторони маски, негайно викиньте у закритий контейнер, а руки помийте.

Експерти кажуть, що в українських аптеках більшість медичних масок взагалі не мають необхідних функцій. Так, у них відсутні потрібні гумки та металеві фіксатори, які тримають маску на обличчі. А це – головне, щоб не було прогалин між обличчям і маскою.

Покрокова інструкція, як надягати маски:

Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити - фото 392692
Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити - фото 392691
Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити - фото 392688
Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити - фото 392690
Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити - фото 392690

Також у тришарових масках повинен бути фільтраційний шар, який і захищає на 95% від вірусів, які є в соціумі. Проте головна проблема – в Україні зараз цієї сировини немає.

Фахівці закликають здорових людей не робити акцент на маски, дотримуватися карантину, дезінфікувати руки й поверхні, за потреби одягати одноразові рукавички.

До теми: Як зробити медичну маску своїми руками: відеоінструкція

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як зробити антисептик для рук у домашніх умовах: покрокова інструкція
  • Вчора, 14:23
  • 1300
Дівчина тижня: розкута зірка Instagram Коррі Йї, яка заводить мережу інтимними фото (18+)
  • 15 березня, 20:22
  • 1167
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2170557
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна