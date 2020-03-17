Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити

Поки у світі намагаються подолати коронавірус, у нас точаться суперечки щодо доцільності використання масок. Розставляємо всі крапки над "і"! Читайте далі та дізнайтеся, кому варто носити захисні маски.

Найперше, що вам потрібно зрозуміти, – якщо ви здорові, то вам маска не потрібна. Вона не захистить від коронавірусу у буденному житті. Найкраще допоможе ізоляція та ретельне миття рук з милом.

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Вам потрібно надягати маску, якщо ви доглядаєте за людиною з підозрою на коронавірус. Адже вірус не літає у повітрі, ви його можете "втерти", якщо будете торкатися брудними руками рота, очей, носа. Також носіть маску, якщо ви кашляєте чи чхаєте, щоб не заражати інших людей. Але маска – це не ваш захист, це – ваше піклування про інших.

І навіть у цих випадках маски ефективні лише тоді, якщо їх застосовувати у поєднанні з частою гігієною рук. Також треба знати, як нею користуватися і правильно утилізувати:

Перш ніж начепити маску, помийте руки з милом або очистьте їх антисептиком.

Покрийте маскою рот та ніс так, щоб не було прогалин між обличчям та маскою.

Уникайте торкання маски під час її використання. Якщо ви все ж таки це зробили, то помийте руки.

Замініть маску на нову, як тільки стара стане вологою. Звичайно, не використовуйте маску повторно.

Щоб зняти маску, зніміть її ззаду, не торкайтеся лицьової сторони маски, негайно викиньте у закритий контейнер, а руки помийте.

Експерти кажуть, що в українських аптеках більшість медичних масок взагалі не мають необхідних функцій. Так, у них відсутні потрібні гумки та металеві фіксатори, які тримають маску на обличчі. А це – головне, щоб не було прогалин між обличчям і маскою.

Покрокова інструкція, як надягати маски:

Також у тришарових масках повинен бути фільтраційний шар, який і захищає на 95% від вірусів, які є в соціумі. Проте головна проблема – в Україні зараз цієї сировини немає.

Фахівці закликають здорових людей не робити акцент на маски, дотримуватися карантину, дезінфікувати руки й поверхні, за потреби одягати одноразові рукавички.

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