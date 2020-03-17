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Карантин Коронавірус

Чому всі купують туалетний папір під час карантину: секрет розкрито!

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чому купують туалетний папір під час коронавірусу - фото 1
чому купують туалетний папір під час коронавірусу

Вчені нарешті пояснили, чому люди піддаються паніці та скуповують дуже багато туалетного паперу. Читайте далі та дізнайтеся причину такої поведінки!

Під час карантину, який спричинив коронавірус, люди стоять у чергах не лише в аптеки та продуктові, а й масово скуповують туалетний папір. Попит на цей гігієнічний товар піднявся не лише в Україні, а й у цілому світі.

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Нікі Едвардс викладає у Квінслендському технологічному університеті з питань громадського здоров'я та соціальної роботи й вона пояснює таку ситуацію досить просто: "Туалетний папір символізує контроль". Вона зазначає, що люди під час пандемії бояться втрати контроль, хочуть розуміти, що все ніби добре, а туалетний папір для них – це спосіб забезпечити гігієну та чистоту.

Доктор Браян Кук працює в Університеті Мельбурна й погоджується з твердженням, що туалетний папір став для людей елементом контролю та безпеки. Він розповідає, що людям до душі відчувати, що вони не сидять без діла, а щось роблять, коли відчувають паніку. Також Браян Кук зауважив: "Для західної людини є так званий "фу-ефект", коли йдеться про гігієну без використання туалетного паперу".

Також варто звернути увагу, що багато людей використовують туалетний папір не лише за прямим призначенням, а й заміняють ним носовички під час застуди. А ще цей товар не псується, тому ним можна запасатися в довгостроковій перспективі.

До теми: Чому медичні маски не захищають від коронавірусу і кому їх варто носити

Джерело: weforum
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