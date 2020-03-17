Чому всі купують туалетний папір під час карантину: секрет розкрито!

Вчені нарешті пояснили, чому люди піддаються паніці та скуповують дуже багато туалетного паперу. Читайте далі та дізнайтеся причину такої поведінки!

Під час карантину, який спричинив коронавірус, люди стоять у чергах не лише в аптеки та продуктові, а й масово скуповують туалетний папір. Попит на цей гігієнічний товар піднявся не лише в Україні, а й у цілому світі.

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Нікі Едвардс викладає у Квінслендському технологічному університеті з питань громадського здоров'я та соціальної роботи й вона пояснює таку ситуацію досить просто: "Туалетний папір символізує контроль". Вона зазначає, що люди під час пандемії бояться втрати контроль, хочуть розуміти, що все ніби добре, а туалетний папір для них – це спосіб забезпечити гігієну та чистоту.

Доктор Браян Кук працює в Університеті Мельбурна й погоджується з твердженням, що туалетний папір став для людей елементом контролю та безпеки. Він розповідає, що людям до душі відчувати, що вони не сидять без діла, а щось роблять, коли відчувають паніку. Також Браян Кук зауважив: "Для західної людини є так званий "фу-ефект", коли йдеться про гігієну без використання туалетного паперу".

Також варто звернути увагу, що багато людей використовують туалетний папір не лише за прямим призначенням, а й заміняють ним носовички під час застуди. А ще цей товар не псується, тому ним можна запасатися в довгостроковій перспективі.

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