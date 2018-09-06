Скільки буде коштувати новий бюджетний iPhone

Німецькому ресурсу Macerkpof вдалося роздобути інформацію про рекомендовані ціни нових смартфонів iPhone для європейського ринку.

Отже, зараз в Європі на смартфони iPhone актуального покоління діють такі ціни: iPhone 8 – 799 євро, iPhone 8 Plus – 909 євро, iPhone X – 1149 євро. І вони не дуже відрізняються від рекомендованих цін для українського ринку: 25499 грн для iPhone 8, 29999 грн для iPhone 8 Plus і 37 999 грн – iPhone X. Тобто, на європейські ціни цілком можна орієнтуватися.

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Ресурс Macerkpof, посилаючись на перевірені джерела, стверджує, що ціни на нові моделі залишаться на рівні нинішніх. Тобто, за "бюджетний" iPhone XC з LCD-екраном діагоналлю 6,1 дюйма попросять 799 євро, а преміальні iPhone Xs і iPhone Xs Max коштуватимуть відповідно 909 євро і 1149 євро за базові версії. Моделі з 256 ГБ флеш-пам'яті будуть на 170 євро дорожче. Відзначимо, що в разі iPhone Xs і iPhone Xs Max буде доступна ще версія з 512 ГБ флеш-пам'яті.

Бюджетний iPhone - не такий уже й бюджетний / iTechua

Таким чином, попри позиціонування, назвати iPhone XC "бюджетним" важко, хоча було спочатку зрозуміло, що молодша модель iPhone буде більш доступною тільки в порівнянні зі старшими побратимами.

До презентації Apple, де будуть представлені нові iPhone та інші новинки, залишається менш ніж тиждень, а це означає, що найближчі дні потік відповідних витоків буде тільки рости. Також у мережі з'явилися живі фото молодшої моделі iPhone XC у трьох з п'яти варіантів забарвлення, в яких буде доступна новинка. На жаль, не можна точно сказати, що конкретно знаходиться перед нами – робочі прототипи або ж макети, які зазвичай створюються для оцінки дизайну незадовго до випуску фінальної версії пристрою.

Нагадаємо, що презентація продукції Apple відбудеться 12 вересня.

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