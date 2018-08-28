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Apple готує революційний інтерфейс

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Технології дозволять Apple створити щось абсолютно нове - фото 1
Технології дозволять Apple створити щось абсолютно нове / wccftech

Зовсім скоро на користувачів чекає революція від Apple.

За чутками, Apple повністю адаптує інтерфейс iOS, додасть підтримку декількох торкань (Note 9 підтримує тільки один дотик), а також збільшить відстань взаємодії з 30 міліметрів до 50 міліметрів.

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Однак на цьому нововведення не закінчуються. За даними корейських журналістів, Apple оснастить iPhone 2019-го року потрійною задньою 3D-камерою TOF, яку можна побачити у нещодавно представленому Oppo R17 Pro. Ця камера здатна сканувати простір і перетворювати його на 3D-модель.

У сукупності дві технології дозволять Apple створити щось абсолютно нове. Компанія може повністю перейти на управління жестами без дотиків. Чи це не справжня революція? А ще американська компанія Apple цієї осені планує випустити оновлену версію бюджетних комп'ютерів Mac mini, призначених для професійного використання.

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Джерело: wccftech
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