Ця дієта надзвичайно шкідлива для здоров'я

Низьке вживання вуглеводів негативно впливає на організм. Про це свідчать результати дослідження американського медичного сайту Lancet, який проаналізував зв'язок між смертністю та вживанням вуглеводів.

"Ми вивчили медичні картки 447 тисяч осіб, з 1980-х років і до наших днів, щоб розібратися, чи є кореляція між кількістю вживаних вуглеводів і смертністю. Виявилося, що як високе, так і низьке вживання вуглеводів однаково шкідливе для організму. Мінімальний ризик спостерігається, якщо в раціоні близько 50-55% вуглеводів", – повідомляє кардіолог і один з авторів дослідження Сара Зейдельман.

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Низьковуглеводна дієта не принесе користі організму

Акцент у харчуванні варто робити на те, що Сара називає "здоровими вуглеводами". Це овочі, злаки, бобові та зернові культури. Ці продукти повинні складати приблизно половину денного раціону.

"Фактично 50-річний чоловік, у чиєму раціоні вуглеводи складають половину, проживе ще 33,1 року. Якщо ж скоротити вживання вуглеводів до 30%, то і кількість років знизиться до 29,1 року", – пояснює автор дослідження.

Таким чином, низьковуглеводні дієти допомагають скинути вагу в короткостроковій перспективі, але вони можуть бути небезпечними для здоров'я, якщо повністю перейти на такий тип харчування.

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