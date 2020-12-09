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Режисер Крістофер Нолан постав проти HBO Max

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Крістофер Нолан - фото 1
Крістофер Нолан / gettyimages

Режисер Крістофер Нолан висловився про плани Warner Bros. провести прем'єри фільмів в онлайні.

Фільми компанії в 2021 році з'являться в кінотеатрах і на стрімінгах HBO Max – його Нолан назвав "найгіршим стрімінговим сервісом" і переносити картини без узгодження з авторами було не можна.

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Його заява сталася якраз на тлі того, що деякі компанії оскаржать рішення про перенесення прем'єр одразу в онлайн. На думку режисера, лідери прокату наступного року використовують як "приманки" для розвитку HBO Max: у 2021 році виступлять одні з найкращих кінематографістів у світі, у них будуть працювати одні з найбільших зірок, які роками створювали свої проєкти. Вони дуже близькі серцям авторів.

"Проєкти призначені для максимально широкої аудиторії ... І тепер їх використовують як приманку для стрімінгу. Це дуже, дуже, дуже, дуже брудно. Справжня приманка і підмін", – вважає Нолан.

Режисер Крістофер Нолан постав проти HBO Max - фото 438478

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Джерело: techcrunch
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