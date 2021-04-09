Скандальний блогер перестрибнув через Lamborghini Aventador на Urus: шокуюче відео

Американський блогер Майкл Хіссонг опублікував на своєму ютуб-каналі чергове екстремальне відео. Цього разу чоловік вирішив перестрибнути на Lamborghini Urus через Aventador за допомогою невеликого трампліна.

Для запису відеоролика Майкл Хіссонг узяв жовтий Lamborghini Urus у своєї дружини, а також пригнав зі власного гаража Aventador такого ж кольору.

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Під час підготовки до екстремального трюку чоловік перевів пневматичну підвіску Urus у позашляховий режим, завдяки чому збільшився дорожній просвіт. Жовтий Aventador розмістили між двома рукотворними трамплінами таким чином, що дах суперкара виявилася з ними практично на одному рівні.

Розігнавшись за пару десятків метрів, американець злетів на позашляховику над суперкаром. Під час польоту колеса Urus практично торкнулися Aventador, проте в результаті екстремального трюку жоден з транспортних засобів не отримав ушкоджень. Після приземлення чоловік за інерцією проїхав вперед, після чого успішно зупинився. За словами блогера, під час підготовки до трюку він розрахував траєкторію стрибка за допомогою математичного моделювання.

Це вже не перший екстремальний стрибок Майкла Хіссонга. Минулого разу американець опублікував на своєму каналі відео, на якому виконав кілька екстремальних трюків за кермом 712-сильного Ram 1500 TRX. Після публікації ролика Комісія з рибальства американського штату Пенсильванія звинуватила його у порушення закону про захист довкілля.

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