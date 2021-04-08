1400-сильний Ford Mustang Mach-E "перетворили" на гострий соус, який доведе вас до сліз

Спортивний підрозділ Ford Performance опублікував рекламний ролик. Його присвятили гострому соусу для курячих крилець. За задумом авторів, цей продукт дозволить відчути, чим є водіння електричного спорткара Ford Mustang Mach-E 1400.

У зйомках ролика взяли участь відомий американський блогер Шон Еванс і чемпіон світу з дрифту Он Гіттін-молодший, який брав участь у розробці Ford Mustang Mach-E 1400.

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Автори відео заявили, що гострі відчуття та тривалий післясмак від пекучого соусу можна порівняти з керуванням гоночним електрокаром. Таким чином, герої запропонували "спробувати" Mustang на смак.

Учасники ролика рекомендують ні в якому разі не торкатися очей після вживання соусу, а також не зловживати пекучим продуктом.

Завершується відео тим, що екстремали зі сльозами на очах намагаються впоратися з гостротою за допомогою молока. Попри оригінальний рекламний хід, підрозділ Ford Performance не планує випускати соус у відкритий продаж, оскільки вважає його "занадто гострим для цього".

Ford Mustang Mach-E 1400 представили у 2020 році. Прототип обладнали сімома електромоторами, сумарна віддача яких становить 1419 кінських сил. Також його оснастили нікель-магнієво-кобальтовою батареєю на 56,8 кіловатів/годин. Очікувалося, що гоночний електрокар візьме участь у змаганнях з дрифту та гоночній серії NASCAR.

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