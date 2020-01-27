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Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу

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Кобі Браянт: біографія - фото 1
Кобі Браянт: біографія / Getty

Легендарний гравець "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобі Браянт загинув у неділю, 26 січня, в результаті авіакатастрофи біля Лос-Анджелеса. Йому був 41 рік. Представляємо біографію та головні досягнення титулованого баскетболіста.

Американський баскетболіст Кобі Браянт загинув в результаті аварії вертольота недалеко від Лос-Анджелеса. Разом з ним загинула і його 13-річна дочка Джанна і ще сім осіб, які перебували на борту. Вертоліт впав в пагорбах поблизу міста Калабасас, причина аварії поки невідома.

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Кобі Браянт: біографія

Розповідаємо про кар'єру спортсмена, який вважався одним з найкращих гравців в історії баскетболу.

Хто такий Кобі Браянт

Кобі Бін Браянт – був видатним баскетболістом сучасності, який отримав прізвисько "Чорна мамба". Спортсмен виступав на позиції атакуючого захисника "Лос-Анджелес Лейкерс".

Браянт народився у Філадельфії 2 серпня 1978 року. За знаком зодіаку Кобі – Лев. Всерйоз грати в баскетбол він почав за кордоном. Річ у тому, що, коли хлопчикові було шість років, його сім'я тимчасово переїхала в Італію, де продовжував спортивну кар'єру батько сімейства. Кобі тренувався щодня, проявляючи неабияку волю до перемоги і старанність.

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Кобі Браянт

Спортивна кар'єра Браянта

У спортивній біографії "Чорної мамби" було чимало злетів, але жодного падіння (якщо не брати до уваги травми). Найкращі моменти ігор, в яких він брав участь і, по суті, кожен раз вів до перемоги рідну команду, назавжди залишаться в пам'яті уболівальників і мільйонів шанувальників.

Атакуючий захисник Кобі Браянт виграв п'ять чемпіонатів НБА й нагороду MVP 2008 за "Лос-Анджелес Лейкерс". Він перевершив Майкла Джордана, потрапивши на третє місце в списку найкращих. Баскетболіст завершив кар'єру у 2016 році, набравши 60 очок у фінальному матчі проти "Юта Джаз". У складі національної збірної США Браянт двічі вигравав золото Олімпійських ігор, в Пекіні і Лондоні.

Коли Кобі Браянт завершив спортивну кар'єру, майки з його номерами 8 і 24 були урочисто виведені з обігу.

Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу - фото 382339

Легенда баскетболу в останній раз зіграв за "Лейкерс" 13 квітня 2016 року. Після цього в онлайн-магазинах стали продавати повітря з цього матчу, ціна доходила до декількох тисяч доларів.

Крім численних спортивних нагород, баскетболіст удостоївся й премії "Оскар". Він отримав її у 2018 році за найкращий короткометражний анімаційний фільм "Дорогий баскетбол". Короткометражка режисера Клена Кіна була заснована на вірші, в якому Браянт оголосив про завершення спортивної кар'єри. Закадровий текст в мультфільмі читав сам спортсмен.

Браянт отримав Оскар за найкращий короткометражний анімаційний фільм - фото 382340
Браянт отримав Оскар за найкращий короткометражний анімаційний фільм

Останні знімки, якими Браянт ділився в Instagram

Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу - фото 382330

Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу - фото 382331

Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу - фото 382332

Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу - фото 382333

Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу - фото 382334

Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу - фото 382335

Кобі Браянт – біографія, головні досягнення та фото легенди баскетболу - фото 382336

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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