Скандальна Кончіта Вурст знову кардинально змінила імідж: фото

Епатажний співак Том Нойвірт, більш відомий під псевдонімом Кончіта Вурст, опублікував недвозначний знімок і анонсував вихід нового дуету.

Артист опублікував на своїй сторінці в Інстаграм фото, на якому постав у незвичному образі: з коротким волоссям, пофарбованими в блідо-рожевий колір.

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Обличчя виконавця прикрасила рожева помада і яскравий рум'янець на щоках, а вії ніби вкрилися інеєм. Можна помітити, що Томас надів теплу хутряну шубу і злегка розстебнув її, блиснувши оголеними волохатими грудьми. Ще однією родзинкою стали великі перлинні кульчики у вухах.

Нойвірт також виклав фото музиканта Лу Асріля, з яким знімався в одній фотосесії. Чоловік надів такі ж прикраси, але волосся пофарбував в ніжно-блакитний, під колір свого піджака. Шию артиста прикрасило яскраве намисто, зроблене з камінчиків.

Епатажна співачка Кончіта Вурст стала відома після того, як виграла Євробачення в 2014 році. Незвичайна зовнішність співачки, з довгим волоссям і бородою, доповнена яскравими концертними сукнями, викликала неоднозначну реакцію публіки.

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