Металевий бюстгальтер та екстремальний розріз: Каменських розбурхала відвертими обрами

Спокуслива українська співачка Настя Каменських порадувала підписників на сторінці в Instagram серією знімків, на яких демонструє вбрання з нового кліпу A huevo.

У кліпі Настя Каменських постає у чотирьох яскравих образах. На одному зі знімків 33-річна артистка позує в металевому топі і штанах з леопардовим принтом. Образ доповнила куртка-косуха з бахромою.

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Настя також приміряла сукню червоного кольору з високим розрізом і пишними рукавами, яку поєднувала з довгою пишною косою. На іншому фото зірка постала у короткому чорному комбінезоні, жакеті з обробкою і білих ботфортах.

Крім цього, Каменських показала стильний образ в костюмі бірюзового кольору в поєднанні з малиновою сорочкою. Волосся Настя зібрала в високий пучок.

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