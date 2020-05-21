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Скандальна Кім Кардашян вразила штанами з голими сідницями (фото)

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Кім Кардашян засвітила фігуру - фото 1
Кім Кардашян засвітила фігуру / instagram.com/kimkardashian

Зірка американського шоу-бізу Кім Кардашян не припиняє дивувати, а її недавній сексуальний образ привернув увагу мережі. Щоправда, дружина Каньє Веста вирішила показати світові нову версію штанів.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається не лише зйомками, а й різноманітними проєктами та своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї вже понад 170 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, фотосесій та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Навіть карантин не став причиною для того, щоб у Кім поменшало свіжих фото. А недавня серія знімків у білосніжному купальнику та екстравагантних білих штанах викликала справжній шквал обговорень у мережі.

"Всі нарядились, щоб нікуди не йти", – відзначила зірка, а коментатори розділились на кілька таборів: захоплені таким стилем і вражені, як можна взагалі виходити у світ в штанах із вирізами, які зовсім не прикривають сідниці.

Гортайте галерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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