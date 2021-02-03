Брітні Спірс зробила селфі і збентежила фанатів (фото)

Поп-зірка Брітні Спірс останнім часом часто опиняється у центрі уваги через свій зовнішній вигляд та ситуацію з її опікунами. І нові фото співачки лише підтверджують, що справи у неї йдуть не дуже добре.

39-річна американська поп-зірка Брітні Спір останні кілька років залишається під опікунством свого батька через психічні розлади. Хоч шанувальники й вважають, що це просто маніпуляції через гроші, однак сама співачка теж регулярно змушує їх хвилюватись. Річ у тому, що вона дуже активно веде профіль в соцмережі Instagram, де має понад 27 мільйонів підписників.

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Там білявка регулярно ділиться кадрами зі своїх буднів, влаштовує танці та просто публікує свої роздуми. Але недавнє селфі Брітні вкотре змусило користувачів залишати неприємні коментарі з побажаннями привести до ладу її волосся та обличчя, адже з косметикою зірка виглядає дуже втомлено та хворобливо.

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