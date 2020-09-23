Скандальна Кім Кардашян влаштувала нічне плавання у басейні (фото 18+)

Популярна модель Кім Кардашян розбурхала мережу пікантними фото у купальнику. Зірка вирішила влаштувати нічний релакс у басейні та похизувалась апетитними формами.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 189 мільйонів підписників. А все тому, що зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Нещодавно Кім вирішила показати, що в неї досі триває літо, тому скористалась теплою погодою і влаштувала собі нічні купання у басейні. Звісно ж, не обійшлось і без ефектного "зміїного" купальника, який ледь прикрив пишні форми зірки.

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