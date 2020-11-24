Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Скандальна Кім Кардашян показала фото лише у спідньому (18+)

  • 77
Кім Кардашян роздяглась в Instagram - фото 1
Кім Кардашян роздяглась в Instagram / instagram.com/kimkardashian

Відома модель Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне фото у гардеробній, на якому позує тільки у білизні.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 192 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка щодня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

І ще: Демі Роуз спантеличила мережу відвертим підводним відео

Це підтверджує у недавній знімок, на якому Кім позує лише у спідньому посеред власної гардеробної. Важко не помітити апетитні форми дружини Каньє Евста, які вона і не приховує. За лічені години допис зібрав понад мільйон лайків та тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/kimkardashian - фото 436348
instagram.com/kimkardashian

Читайте також: Зваблива Хейлі Бібер похизувалась фігурою у відвертій сукні

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 1726
ТОП 5 порад, як не розбити свій смартфон
  • 12 листопада, 18:00
  • 242
Яку джинсову куртку купити чоловікам цієї зими: 10 модних моделей з хутряною підкладкою
  • 15 листопада, 18:50
  • 215
Загрузка...
Новини