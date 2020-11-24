Скандальна Кім Кардашян показала фото лише у спідньому (18+)

Відома модель Кім Кардашян знову опинилась у центрі уваги мережі, а все через пікантне фото у гардеробній, на якому позує тільки у білизні.

40-річна зірка реаліті-шоу, бізнесвумен та модель Кім Кардашян встигає працювати не лише над різними проєктами, а й над своїм профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 192 мільйони підписників. І це зовсім не дивно, адже зірка щодня ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Це підтверджує у недавній знімок, на якому Кім позує лише у спідньому посеред власної гардеробної. Важко не помітити апетитні форми дружини Каньє Евста, які вона і не приховує. За лічені години допис зібрав понад мільйон лайків та тисячі коментарів з компліментами.

instagram.com/kimkardashian

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