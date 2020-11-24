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Демі Роуз спантеличила мережу відвертим підводним відео

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Демі Роуз - фото 1
Демі Роуз / instagram

Британська зірка Instagram Демі Роуз поділилася гарячим відео з відпочинку. Шанувальники красуні оцінили пікантні кадри.

Так, популярна модель з видатними формами Демі Роуз продовжує радувати своїх підписників спокусливими зйомками. Цього разу зірка мережі показала, як пірнала під час відпочинку на Мальдівах, продемонструвавши апетитні сідниці під незвичайним ракурсом. У ролику дівчина з'явилася у салатовому крихітному бікіні та з маскою.

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"Пригадую наймагічніший час. Мальдіви", – написала Демі у підписі до відео.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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