Демі Роуз спантеличила мережу відвертим підводним відео

Британська зірка Instagram Демі Роуз поділилася гарячим відео з відпочинку. Шанувальники красуні оцінили пікантні кадри.

Так, популярна модель з видатними формами Демі Роуз продовжує радувати своїх підписників спокусливими зйомками. Цього разу зірка мережі показала, як пірнала під час відпочинку на Мальдівах, продемонструвавши апетитні сідниці під незвичайним ракурсом. У ролику дівчина з'явилася у салатовому крихітному бікіні та з маскою.

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"Пригадую наймагічніший час. Мальдіви", – написала Демі у підписі до відео.

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