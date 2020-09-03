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Скандальна Кім Кардашян похвалилася фігурою в рожевому бікіні

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Кім Кардашян - фото 1
Кім Кардашян / gettyimages

Телезірка Кім Кардашян опублікувала фотографію, де позує в купальнику. Шанувальники у захваті від красуні!

Кім багато часу проводить в спортивному залі і результати її роботи дуже помітні. Новий знімок вона розмістила в Instagram.

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На фото дівчина постала в рожевому роздільному купальнику. Зірка сфотографувалася напівлежачи на сходинках в басейні. Як виявилося, 39-річна Кім прибула в Кабо-Сан-Лукас для фотосесії власного косметичного бренду під назвою KKW Beauty. Більшість фоловерів в коментарях захопилися зовнішнім виглядом моделі, а сам пост з фотографіями зібрав близько 4,5 мільйона лайків.

Гортайте галерею:

Тим часом популярний репер Каньє Вест, чоловік Кім, знову вирішив змінити правила моди та презентував свої нові окуляри. Здається, він забув про призначення цього аксесуару або ж надто захоплюється Стартреком.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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