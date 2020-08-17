Це не те, чим здається: Каньє Вест випустив нові окуляри, які зможе носити не кожен

Популярний репер Каньє Вест знову вирішив змінити правила моди та презентував свої нові окуляри. Здається, він забув про призначення цього аксесуару або ж надто захоплюється Стартреком.

43-річний Каньє Вест вирішив зробити 2020 рік ще дивнішим, адже він вже встиг не лише стати вірним християнином і прославляти Бога у своїх треках, а й податись у кандидати на місце президента США. Вочевидь, цього йому було замало, тож він згадав про свій бренд Yeezy. Чоловік курйозної Кім Кардашян поділився фото "новинки", яка викликає чимало питань у стилі "що це?".

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На одному зі знімків вдалось розгледіти кілька предметів на підлозі, які нагадують обручі для волосся.

Але нові фото допомогли (або ні) прояснити ситуацію з новим "трендом", адже ці обручі опинились на очах у моделей. Поки в користувачів мережі збільшувалась кількість припущень, то журнали XXL та Outlander повідомили, що це сонцезахисні окуляри.

Звісно ж, легше від цього не стало, адже навряд чи у них можна побачити бодай щось. Також коментатори виявили, що новий аксесуар від Каньє дуже нагадує частину образу одного з героїв Стартрека.

Jordi la forge did it first pic.twitter.com/oZ3PlJfPy7 — Daniel ‍ BLM (@beanie_0) August 16, 2020

Можемо з упевненістю сказати лише одне: ці окуляри захистять не лише від сонця, а й від усього навколо.

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