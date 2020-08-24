Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День Незалежності

Скандальна Кайлі Дженнер засвітила пишний бюст (фото)

  • 23
Кайлі Дженнер забула про спіднє - фото 1
Кайлі Дженнер забула про спіднє / instagram.com/kyliejenner

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер не припиняє нагадувати про себе фанатам. Дівчина в екстравагантному образі показала свої ефектні форми у всіх красі.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 191 мільйон користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

І ще: Модель Жизель Олівейра розбурхала інтимною зйомкою без одягу (18+)

Також молодша сестра Кім Кардашян зовсім не має комплексів, що регулярно демонструє своїми екстравагантними образами. І недавні фото це лише підтверджують. На знімках Кайлі позує у крихітному в'язаному топі, який ледь приховує її пишний бюст, а також у спортивних штанах та кардигані. Білосніжний лук дівчина доповнила золотими прикрасами та підборами, підтримавши новий тренд на поєднання спортивного вбрання та класики.

Гортайте галерею:

Читайте також: Дівчина тижня: гаряча модель без комплексів Авалон Надфалусі з зовнішністю Барбі (18+)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Музика білоруських протестів: плейлист потужних пісень, які вразять до мурах і вас
  • 17 серпня, 17:00
  • 568
Говори красиво! 10 українських слів, які варто повернути у вжиток
  • 20 серпня, 15:00
  • 2000
Місто котів і щасливих людей: як самостійно організувати подорож до Стамбула
  • Вчора, 12:23
  • 301
Загрузка...
Новини