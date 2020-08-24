Скандальна Кайлі Дженнер засвітила пишний бюст (фото)

Наймолодша мільйонерка світу Кайлі Дженнер не припиняє нагадувати про себе фанатам. Дівчина в екстравагантному образі показала свої ефектні форми у всіх красі.

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 191 мільйон користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Також молодша сестра Кім Кардашян зовсім не має комплексів, що регулярно демонструє своїми екстравагантними образами. І недавні фото це лише підтверджують. На знімках Кайлі позує у крихітному в'язаному топі, який ледь приховує її пишний бюст, а також у спортивних штанах та кардигані. Білосніжний лук дівчина доповнила золотими прикрасами та підборами, підтримавши новий тренд на поєднання спортивного вбрання та класики.

Гортайте галерею:

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