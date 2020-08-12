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Наймолодша мільйонерка світу вразила гарячими фото топлес (18+)

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Кайлі Дженнер показала бюст - фото 1
Кайлі Дженнер показала бюст

Скандальна Кайлі Дженнер хоч і не зуміла ще повернути своє звання наймолодшої мільярдерки, але продовжує привертати до себе увагу мережі.

Зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 189 млн користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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10 серпня Кайлі відсвяткувала своє 23-ліття, після якого вирішила трішки змінити стиль. Модель попрощалась з кольоровим довгим волоссям на користь каштанового каре. До того ж, вона знялась у доволі пікантній зйомці, для якої позувала без спіднього. Фотосесія викликала справжній шквал коментарів з компліментами, адже Дженнер виглядає дуже звабливо:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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