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Скандальна Кім Кардашян похизувалась формами у спідньому (фото)

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Кім Кардашян роздяглась в Інстаграмі - фото 1
Кім Кардашян роздяглась в Інстаграмі / instagram.com/kimkardashian

Курйозна зірка реаліті-шоу Кім Кардашян знову привернула увагу мережі пікатним фото лише у білизні з незвичайного ракурсу. Дружина Каньє Веста зовсім не соромиться своїх форм.

39-річна зірка реаліті-шоу, модель і бізнесвумен Кім Кардашян займається чималою кількістю проєктів, а й різноманітними проєктами. До того ж, вона активно веде сторінку в соцмережі Instagram, де у неї понад 168 мільйонів підписників. І це не дивно, адже зірка ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів, а й також не соромиться демонструвати свою ефектну фігуру.

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Навіть карантин не став причиною для того, щоб Кім стала менше публікувати фото. А недавнє селфі зірки просто в білизні викликало справжній шквал коментарів. Поки більшість засипали дружину Каньє Веста компліментами, дехто зізнався, що зберіг фото, як приклад для домашньої зйомки в самоізоляції.

instagram.com/kimkardashian - фото 402506
instagram.com/kimkardashian

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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